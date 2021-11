SE SIGUEN VIENDO. Melissa Paredes y Antony Aranda parecen no haber cortado su relación, luego de ser captados por Magaly Medina muy cariñosos, hecho que sacó a la luz la separación de la actriz de su recientemente exesposo Rodrigo Cuba.

Según contó la periodista en su programa, unos ‘urracos’ que viven en el edificio del popular ‘Gatito activador’ captaron la camioneta blanca de la exconductora de América Hoy estacionada en su cochera, junto a la moto del bailarín.

Además, aseguraron que el vehículo de Melissa Paredes salió del estacionamiento de Anthony Aranda este domingo, a solo un día de firmar el divorcio con el ‘Gato’ Cuba.

TAMBIÉN SE VIERON EN EL GIMNASIO

Melissa Paredes parece seguir llevando una buena relación con Anthony Aranda, luego del escándalo que se desató cuando las cámaras de Magaly Medina los ampayaron muy cariñosos, imágenes que obligaron a la actriz a hacer pública su separación de Rodrigo Cuba.

La tarde de este lunes, la exparejita firmó su divorcio de mutuo acuerdo en una notaría de la capital. Sin embargo, antes del trámite, Melissa acudió al gimnasio a ejercitarse, lugar donde habría coincidido con su bailarín en Reinas del Show.

Según difundió Amor y Fuego, la exconductora de televisión subió unas historias a Instagram donde se muestra haciendo ejercicio en horas de la mañana. Al mismo tiempo, Anthony Aranda compartía videos entrenando en el mismo gimnasio.

“Juntos, pegados, revueltos... no lo sabemos, pero oh casualidad, oh sorpresa, oh coincidencia....”, dijo Gigi Mitre sin afirmar si se había dado el encuentro.

Melissa Paredes y Anthony Aranda compartieron imágenes entrenando en el mismo gimnasio a la misma hora, antes de que la actriz acudiera a la notaría a firmar su divorcio.

RODRIGO CUBA NO LE GUARDA LUTO

Rodrigo Cuba no esperó la firma de su divorcio este lunes y se divirtió de lo lindo en una parrillada que organizó en la terraza de su departamento, el mismo que compartía, hasta hace una semanas, con su ahora exesposa Melissa Paredes.

Amor y Fuego compartió la primicia en exclusiva y mostró imágenes del popular ‘Gato’ bailando y barriendo en medio de la celebración, pero Magaly Medina captó el preciso momento en el que el futbolista besa a una joven desconocida.

“¡Ampay! Chapando, bailando, juergueando... imágenes exclusivas del Gato Cuba y su última travesura en la casa que antes compartía con Melissa Paredes”, dice el periodista en el adelanto del programa de la Urraca para este lunes.

En las imágenes, se puede ver al futbolista besando a un jovencita, bailando con ella y tomando cerveza desde un ángulo más cercano en comparación a las imágenes difundidas por el programa de Rodrigo González.

Este lunes, luego de firmar su divorcio de Melissa Paredes, Rodrigo Cuba declaró brevemente para Amor y Fuego y aseguró que no guardará luto. “Feliz de esta nueva situación, oficialmente soltero... divorciado. Yo no creo en los lutos, la vida continúa, dijo el pelotero.

