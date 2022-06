El bailarín Anthony Aranda compartió unas románticas fotografías a propósito del aniversario que cumple con Melissa Paredes. En la publicación, el bailarín expresa todo el amor que le tiene a pesar del escandalo que generó el inicio de su relación.

A través de redes sociales, el bailarín publicó las fotos del regalo que le dio a la actriz en esta fecha especial en la que cumplen 7 meses juntos. Anthony Aranda trató de lucirse también dedicándole un profundo mensaje.

“Hoy es nuestro día mi amor 🖤 24. Me encanta esto tan lindo que tenemos.me encanta reír, llorar, amar, disfrutar, respetar, admirar y todo me encanta a tu lado novia mía 〽️ me encanta ser tu compañero de vida y tendrás mi mano y mi apoyo siempre que me lo permitas TE AMO @melissapareds”, escribió el bailarín.

Melissa Paredes luciendo el regalo que le dio el bailarín Anthony Aranda por sus 7 meses (Foto: Instagram)

MELISSA ENAMORADA

Tras esta publicación, Melissa Paredes agradeció el gesto de su novio, de quien resaltó algunas de las cualidades que la tienen completamente enamorada.

“Qué lindo, mi amor!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Amo lo cariñoso y detallista que eres conmigo 🥰🥰🥰 Amo todo el apoyo que me das siempre. Eres un hombre maravilloso, amoroso, bondadoso y súper hogareño!!! Amo eso 😍😍🥰❤️🥰 🙈 ¡Te amo, amor mío!”, precisó la actriz.

Amigos de la pareja no tardaron en felicitarlos en esta fecha especial y celebraron su amor, pese a que los escándalos entre Melissa Paredes y el Gato Cuba, continúan.