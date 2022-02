ROMÁNTICA. Melissa Paredes sorprendió a sus seguidores al compartir fotografías exclusivas con su pareja Anthony Aranda por el Día de San Valentín. La modelo también publicó un emotivo mensaje donde le declara su amor al ‘gatito activador’.

A través de su cuenta de Instagram, la exconductora de ‘América Hoy’ se refirió al amor que siente por Anthony Aranda y a todos los obstáculos que han tenido que pasar para estar juntos.

“ Desde el día que decidí amarte sabía que iba a traer muchos contras a mi vida. Pero eso no me detuvo. Siempre he sido una fanática del amor. Siempre sigo mi instinto, y amarte es una de las cosas más lindas que tengo hoy en día. El mundo se podrá caer a pedazos, pero si me estás sujetando la mano nada importa...”, escribió.

Pese a que las respuestas en su publicación se encuentran limitadas, el bailarín le respondió para llenarla de elogios y asegurarle que su amor vale la pena.

“ Eres una mujer maravillosa y haces que todos los días a tu lado sonría como loco. Nunca dejó de ser duro, pero nunca dejó de ser especial tampoco y cada vez más nos sentimos orgullosos de las decisiones que elegimos. Te amo mi amor y seguiremos pendientes para que esto que sentimos crezca siempre”, fue la dedicatoria que le dio Anthony Aranda.

Melissa Paredes celebra San Valentín con Anthony Aranda. Foto: Instagram

MELISSA PAREDES HABLA CON TROME

En entrevista con Trome el fin de semana, Melissa Paredes habló por primera vez a detalle sobre su relación con Anthony Aranda tras su divorcio con Rodrigo Cuba y el ampay que los envolvió.

“Él es una persona madura, tiene 35 años. Me dice: ‘Calma, respira, todo va a salir bien’ y es lo que estamos haciendo, vivir para y por nosotros. Nuestras vidas tienen que continuar porque tampoco me voy a echar en mi cama a llorar. Yo no hablo mal de nadie, no lo quiero hacer”, dijo.

“Lo quiero muchísimo y nos amamos muchísimo. Él es maravilloso y me encanta su forma de ser, es una persona madura y ya paren con eso de que estamos en competencia con la otra parte. Por favor, hay que disfrutar la felicidad, el amor es el amor, una se enamora y punto, no hay más”, agregó.