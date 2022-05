Luego de celebrar por varios años el Día de la Madre al lado de Rodrigo Cuba, Melissa Paredes disfruta ahora junto a su hija Mía y a su actual pareja Anthony Aranda. A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió un emotivo mensaje para su pequeña, fruto de su amor con su exesposo.

“ Ser tu mamá es lo mejor que me ha pasado y me pasará en la vida . No hay nada más maravilloso que tú mi vidita, definitivamente eres el amor de mis sueños. Nuestra hermosa conexión existió desde siempre, desde que estabas en mi pancita”, escribió la exconductora de ‘América Hoy’ junto a un video disfrutando de la menor de los juegos.

Además, Melissa Paredes dejó en claro que tras la separación del futbolista Rodrigo Cuba, ella y su hija son ahora un solo corazón.

“Me acuerdo cuando te decía cosas lindas y tú respondías con pataditas. Eras y siempre serás increíble, mi bebé grandiosa. Amo infinitamente ser tu mamá, lo seré hasta el final de mis días, jamás soltaré tu mano mi princesa de mamá, somos un solo corazón y así será siempre . Te amo, mi hermosa Mía. Feliz día a todas las mamitas, tenemos la labor más hermosa que existe en este planeta, ser mamás”, resaltó.

Melissa Paredes dedica emotivo mensaje a su hija

MELISSA PAREDES ALEJADA DE RODRIGO CUBA

En octubre de 2021, un ampay de Melissa Paredes sepultó su matrimonio con el futbolista Rodrigo Cuba. En las imágenes que difundió Magaly Medina en aquel entonces se observaba a la modelo besar apasionadamente a su bailarín Anthony Aranda al interior de su camioneta.

Meses después de esta polémica separación, la modelo ha reiniciado su vida por completo . En una nueva casa y con un nuevo amor, Melissa Paredes disfruta de su romance con el conocido ‘Activador’.

