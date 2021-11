El programa Nunca más, dirigido por Andrea Llosa, presentó qué pasó con la denuncia por maltrato infantil en contra de la madre de Melissa Paredes hace cuatro años. La conductora de televisión indicó que es algo que le han estado pidiendo los televidentes desde que sucedió el ampay de la modelo con Anthony Aranda, su bailarín en Reinas del show, mientras estaba casada con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Ya hace cuatro años se formuló una denuncia porque no es que tengamos suposiciones, teníamos hechos. El médico legista de la Fiscalía pudo comprobar las agresiones físicas y psicológicas que tenía el menor. Celia, la madre de Melissa Paredes, lo agredía. Aparecía con lesiones en las piernas o lo castigaba para que se vaya a una habitación oscura, es lo que declaró al Ministerio Público”, dijo Roxana del Carpio, tía del menor.

La familiar del menor mencionó que siempre hubo atrasos del Poder Judicial para ver el tema, pero cuando se emitió el programa todo se agilizó.

“Siempre hubo algunos atrasos en el Poder Judicial y la magistrada que había en ese entonces quería tomar los medios probatorios. Cuando se llegó al programa se tuvo más cuidado porque había nuevas leyes que era huérfano de madre”, contó.

Del Carpio agregó que la madre de Melissa Paredes tiene medidas correctivas que fueron dictadas por el Poder Judicial como que tanto su padre como Celia Rodríguez no se pueden acercar al menor hasta un metro y medio de distancia.

“Hubiera sido bonito que lo trate bien. Nos preocupó lo que decía el menor. A los días que se emitió el programa hubo medidas correctivas. Anteriormente, la jueza no le daba a mi sobrino el uso de la palabra, sin embargo, después del programa, el Poder Judicial dio medidas correctivas para que no se acercaran metro y medio a mi sobrino. Hoy en día estamos muy contentos. Regresó a la casa de su hermana mayor”, agregó.

La tía del menor explicó que el padre del menor aún sigue en la relación con la madre de Melissa Paredes.

“El papá continúa con la mamá de Melissa Paredes. Parece que se han formalizado. Existen las conductas morales y uno no debe atacar a los niños. De vez en cuando va a verlos. La hermana mayor, con apoyo de la familia, acabó una carrera y está ayudando a sus hermanos. El niño es muy estudioso, él quería regresar a su familia”, dijo Del Carpio.

La tía del menor, quien también es abogada, dijo que se alegra con lo que sucedió con Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba, pero todo da vueltas en la vida.

“Esa insensibilidad de la señora Celia, de no tener piedad de un niño huérfano y quitarle lo único que tenía que es el padre. No me alegré (con lo que sucedió con Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba), sino qué ejemplo ha podido llevar en su infancia si se ve qué le hizo su madre, a mi sobrino. No me alegro, pero el mundo da vueltas. Mis sobrinos derramaron muchas lágrimas”, acotó.

Finalmente, Del Carpio aseguró que la familia está resentida con José Laines, el padre de los ahora adolescentes, porque habría iniciado una relación con la mamá de Melissa Paredes cuando su hermana estaba postrada en una cama.

TROME - Mamá de Melissa Paredes tiene medidas correctivas. (Video: Nunca más)

EL CASO

En febrero de 2017, el programa Nunca más, dirigido por Andrea Llosa, hizo eco a una denuncia de maltrato infantil contra Celia Rodríguez, madre de la modelo, que fue acusada de agredir a uno de los hijos de su pareja, José Laines.

Las tías y hermanas de la pareja de la madre de Melissa Paredes expusieron el caso con Andrea Llosa. “Lo golpeó, humilló y maltrató”, dijo uno de los familiares del agraviado.

MELISSA PAREDES Y ANDREA LLOSA SE ENFRENTARON

Tras la denuncia, Melissa Paredes salió al frente para defender a su madre y enfrentarse a Andrea Llosa, quien también le contestó.

“Hoy el nombre de mi madre se ve perjudicado por personas egoístas que no pueden ver a su padre o a su excuñado rehacer su vida con una mujer que lo volvió a amar. Que no les importa usar a un niño con tal de hacer daño”, contó la también influencer en un extenso texto.

Pero no todo quedó ahí. Melissa Paredes calificó de “falsa” a Andrea Llosa cuando la periodista contó que habían ido a buscar a la modelo a su casa para que dé su descargo sobre la denuncia contra su mamá.

“Qué falsa que eres. Jamás vinieron a buscarme ¿Y por qué no muestras todas las pruebas que enseñó mi mamá a tu producción? Falsa”, comentó Melissa Paredes en su cuenta Twitter.

Andrea Llosa respondió a Melissa Paredes y manifestó que la denuncia contra la madre de la modelo estaba en Fiscalía y no era una declaración que ella o su producción hayan obtenido directamente del niño.

Melissa Paredes comentó que las chicas de la producción del programa Nunca más sentían pena por sacar el informe en contra de Celia Rodríguez porque la señora tenía las pruebas para defenderse.

“Hasta tus chicas de producción estaban apenadas con lo que iban a sacar de mi madre. Porque ellas les mostró su parte. Y dijeron que igual tenían que sacar el programa. Qué pena, en serio. Gracias por hacerle daño a mis hermanitos sin investigar. Porque a mí no me haces daño, pero sí a mi familia”, dijo Melissa Paredes.

Andrea Llosa, por su parte, contaba que la madre de la modelo, Celia Rodríguez, había quedado con la producción para asistir al programa y dar su versión de los hechos pero nunca respondió.

“¿No entiendes que tu mamá quedó en ir al programa? Quedamos en recogerla en El Agustino. Eso quedó con mi productora. Luego no respondió”, concluyó la periodista.

CERRÓ LOS COMENTARIOS EN SU INSTAGRAM

La mamá de Melissa Paredes, Celia Rodríguez, bloqueó todos los comentarios de su cuenta oficial de Instagram, tras el ampay que protagonizó la conductora de América Hoy con Anthony Aranda, su bailarín en Reinas del Show, a pesar de aún estar casada con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

