Melissa Paredes tampoco fue ajena a lo que sucedió con el asesinato de George Floyd por parte de un policía en Estados Unidos. La protagonista de ‘Dos hermanas’ expresó-a través de Instagram Stories-que ha sido víctima de racismo y discriminación en varias ocasiones en el Perú.

“Yo creo que la violencia no se erradica con violencia, es algo que pienso, que creo fielmente. Lo que sí me molesta muchísimo es lo que ha pasado, es indignante, lo apoyo totalmente, estoy en contra del racismo y no solo del racismo por color de piel, sino también al racismo homofóbico que existe mucho en este país porque si tú ves a dos personas del mismo sexo amándose, pues los odias ¿no?”, inició la pareja de Rodrigo Cuba en la red social.

Melissa Paredes agregó que muchas veces le han dicho frases racistas y discriminatorias, pero no le afectan, pero esto no sucede con otras personas.

“Estoy en contra del ‘cholo’, ‘chola’, ‘serrano’, ‘serrana’, que eso es algo muy común aquí, a mí me lo han dicho mil veces, no me afecta porque soy chola y estoy orgullosa de eso, pero no todas las personas son como yo, hay personas que sí les afecta”, mencionó la actriz.

Melissa Paredes pidió a que “cambiemos un poquito el chip” acerca del racismo y la discriminación en el Perú, "de sentirnos superior al resto, de menospreciar a alguien por su condición económica, por su condición social, por su color de piel, porque si es blanco, negro, cholo, gringo o lo que sea”.

Finalmente, Melissa Paredes pidió a los padres de familia que "tenemos el deber de enseñarles a nuestros hijos a ser más tolerantes, a no discriminar a nadie”.

Melissa Paredes habló sobre la discriminación y racismo en el Perú. (Instagram-TROME)

