Prefiere ir con sus amigas. Melissa Paredes habló acerca de la posible llegada de RBD al Perú, después de que la agrupación confirmara un tour del reencuentro.

La modelo se declaró como una fanática del grupo, pero que no pudo ir a un concierto que realizaron en el país años atrás, debido a que no contaba con el dinero suficiente para comprar una entrada.

“Quiero decirles que estoy muy feliz de que viene RBD. Tiene que venir a Perú, cuando era chica, yo moría por ir al concierto de RBD, obviamente no me alcanzaba el money”.

Paredes también confirmó que esta vez no se perderá el posible recital que realizará el grupo: “Me quedé con las ganas y ahora obviamente voy a ir, lo decreto”

Por otro lado, Anthony Aranda expresó que se está memorizando algunos temas para ir con su pareja: “Ya me estoy aprendiendo las canciones” , a los que Melissa respondió: “Me vas a llevar, me imagino. Aunque no, yo prefiero ir con mis amigas” , “Gracias”, sentenció el popular ‘Activador’.

Melissa Paredes chotea al ‘Activador’ por concierto de RBD

Melissa Paredes chotea al ‘Activador’ y prefiere ir al concierto de RBD con sus amigas. Video: Instagram

TE PUEDE INTERESAR: