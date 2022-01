ESO NO SE HACE. Durante el programa en vivo de ‘Mujeres al Mando’, Melissa Paredes junto a las conductoras del magazine opinaron sobre los atributos de Jefferson Farfán y dieron su votación si realmente les parece un “soltero codiciado”. Esto fue lo que opinaron sobre la ‘foquita’.

La opinión sobre Jeffersón Farfán inició con el comentario de Génesis Tapia, quien sí destacó sus cualidades físicas del futbolista.

“Es un moreno lindo, me gusta mucho la forma en cómo se viste, tiene un cuerpo lindo, no es mi tipo, pero me parece sexy más que guapo”, recalcó.

Por su parte, Thais Casalino se mostró indiferente con el seleccionado, pues aseguró que no lo conoce mucho y no sabe si tiene temas de conversación con él.

“Me interesa mucho de qué puede conversar conmigo, no lo conozco, no lo he escuchado hablar mucho, sí me parece sexy”, precisó.

Al mismo estilo que con Rodrigo Cuba, Melissa Paredes ‘choteó' una vez más a otro peruano. La modelo recalcó que sí lo invitaría a fiestas, pero que “ahí nomas” quedaría todo.

“Se le ve buena onda como para invitarlo a una fiesta, chévere pero ahí nomas”, señaló la modelo.

Quien parece sí conocerlo muy de cerca es la conductora Giovanna Valcárcel, pues ella sí aseguró que “le iba” a Farfán al recalcar que es super divertido, chévere y buena onda.