SE CONMOVIÓ. Melissa Paredes no fue ajena al robo que ha sufrido su examiga Ethel Pozo en su vivienda. La conductora de ‘Préndete’ lamentó la difícil situación que vive la hija de Gisela Valcárcel, luego que delincuentes ingresaran a su casa y se llevaran todo a su paso valorizado en total en más de 150 mil soles.

“Qué lamentable, desde aquí nuestra solidaridad con Ethel Pozo porque es un tema complicado, lamentable, la seguridad en este país no es la adecuada , lo sabemos. Todos lo vivimos y los famosos no son ajenos a esto, no señores, todos somos ciudadanos iguales, nos puede pasar a cualquiera”, dijo la modelo.

TROME | Melissa Paredes se solidariza con Ethel Pozo

Melissa Paredes, quien fue compañera de conducción de Ethel Pozo en ‘América Hoy’, resaltó que es muy poca la posibilidad que los delincuentes le entreguen su pasaporte con su visa, así como los discos duros donde tiene fotos y videos con sus hijas.

“Lo que más le importa a Ethel y como toda mamá son los recuerdos de nuestras niñas, recuperar eso, no creo sinceramente que se pongan una mano en el corazón porque los delincuentes a veces no entienden eso y su visa que es tan difícil hoy en día. Esperemos que esto se solucione y desde aquí toda nuestra solidaridad”, acotó.

ETHEL POZO HACE LLAMADO A LOS DELINCUENTES

Ethel Pozo vive un lamentable momento debido a la delincuencia en el país. El último sábado 21 de enero, sujetos inescrupulosos ingresaron a su vivienda y se robaron todo lo que estaba a su paso, entre ello, laptops, discos duros y hasta pasaporte con visa. Justamente sobre este último, la conductora de ‘América Hoy’ hizo un llamado a los malhechores.

“Parte de entre todas las cosas que se han llevado y que han robado, que se pueden recuperar en el mediano y largo plazo, se han llevado cosas muy importantes para mí. Se han llevado en dos discos duros todas las fotos de mis hijas, desde que nacieron hasta la fecha. Es difícil recuperar eso porque en mi celular no lo tengo todo, entonces eso y mi pasaporte con mi visa ”, dijo.

“Son las dos cosas que considero más valiosas de todo y que quizás alguien pueda ver el video y ayudarme. Quisiera pedirle a las personas que se han llevado mi pasaporte con mi visa, que lo devuelvan, es super importante , saben lo difícil que es tramitarlo. Yo tenía justo un viaje familiar demasiado cercano y lo necesito. Les rogaría que me lo hagan llegar”, acotó.