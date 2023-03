¿CÓMO? En Instagram, Melissa Paredes compartió historias desde el gimnasio y reveló que se estaba ejercitando porque su Activador, Anthony Aranda, le dijo que estaba “muy aguada”. Sin embargo, el bailarín negó la acusación y al parecer solo se trataría de una broma.

“Alguien me trajo al gimnasio porque dice que estoy “muy aguada” (Anthony: no, tu me quisiste acompañar) No, me ha dicho que estoy aguada y es verdad”, manifestó.

La modelo comentó que le daba flojera el gym, pero que se enfocaría en endurecer sus músculos. “Estoy flaca, pero estoy aguada”, agregó.

¿Cuánto tiempo de relación llevan Melissa Paredes y Anthony Aranda?

Melissa Paredes y Anthony Aranda llevan más de un año de relación. El último 24 de noviembre del 2022 celebraron un primer año juntos, pese a todo la parejita se mantiene sólida.

“Un cumplimos un año de relación. Feliz aniversario, mi amor. Nuestro primer año y ha sido muy difícil (Activador: pero...) Pero los próximos años serán mejor, estamos seguros”, expresó la modelo.

