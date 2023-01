En el segundo programa de “Préndete”, Melissa Paredes y Karla Tarazona protagonizaron un intercambio de palabras que no pasó desapercibido. El momento se dio cuando las conductoras hablaban sobre el posible cuarto integrante del nuevo magazín, quien según la promo seria alguien que le gusta arañar y el fútbol.

Ante ello, Kurt Villavicencio preguntó si se estarían refiriendo a Anthony Aranda. De inmediato, Karla no dudó en hacer una aclaración. “Ese cuarto conductor, que tendría que ver con la vida de Melissa Paredes. ¿Podría ser Anthony Aranda?”, interrogó el popular ‘Metiche’.

“Un ratito, él a mí no me puedo romper el corazón porque para empezar no me cae”, dijo Tarazona sorprendiendo a Melissa Paredes.

“Pero por qué dices tanto, ‘no me cae’. ¿Él quiere ser tu amigo o qué? Ni te registra. Sí, me afecta (que diga eso), porque es mi novio. Ya lo dijiste ayer, ya, bacán, pero a nadie más le importa”, puntualizó Paredes notoriamente incómoda.

“No me digas que tu contrato dice 2 por 1″, atinó a decir Karla Tarazona a modo de defenderse. “No, eso sí, jamás. No soy como tú comprenderás”, contestó Melissa.