FUERTE. Melissa Paredes no olvida su pasado en ‘América Hoy’, luego que lanzara EN VIVO tremenda indirecta a Janet Barboza y Ethel Pozo. La modelo se presentó como conductora de ‘Mujeres al Mando’ y le jugó una broma a Giovanna Valcárcel comparándola con la popular ‘rulitos’.

La exesposa del ‘Gato’ Cuba apareció en pantallas y le agradeció a Thais Casalino por el recibimiento. Incluso, dejó entrever que le recuerda a su “amiga” Ethel Pozo. “Tú me encantas, Thais, me fascinas, me haces recordar a alguien”, dijo entre risas.

Sin embargo, Melissa Paredes no dudó en cuestionar, en broma, a Giovanna Valcárcel, pues hablaría mal a sus espaldas y ante cámaras sería diferente. En ese sentido, recalcó que se parece a una persona del pasado ¿Janet Barboza?

“Pero tú (Giovanna Valcárcel) me has hecho acordar a otra persona que nada que ver”, arremetió Melissa dejando sorprendida a la ‘ojiverde’.

“Lo que pasa que me dijeron que tú me extrañabas tanto, pero que eres un poco hipócrita”, volvió a decir la modelo, pero Giovanna no se quedó callada.

“Mira, te has confundido del grupo de chicas”, recalcó en referncia a Janet Barboza y Ethel Pozo.