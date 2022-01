CONFÍA EN ÉL. Melissa Paredes confirmó en el programa ‘Mujeres al Mando’ que está muy enamorada del ‘gatito activador’ Anthony Aranda. La modelo abrió su corazón y demostró que tiene absoluta confianza en el bailarín, tras las preguntas de las conductoras Thais Casalino y Giovanna Valcárcel.

La conversación inició con la pregunta polémica de Giovanna Valcárcel, sobre si la modelo es celosa con su nueva pareja. La carismática conductora agregó que el bailarín es coqueto.

“¿Ahora eres celosa? Porque tu novio es coquetón...”, precisó y la actriz de ‘Ojitos Hechiceros’ le respondió inmediatamente.

“Cero ah, no es coquetón, tiene una mirada bien fuerte”, remarcó. Sin embargo, Thais Casalino recordó que diferentes modelos han jurado que el bailarín coquetea. “Tú dices que no es coqueto, pero algunas invitadas que dijeron que sí es coqueto”, dijo.

“A mí no me miraba así, me miraba diferente”, sentenció de manera contundente Melissa para cambiar de tema.

Melissa Paredes dice que su enamorado no es celoso https://www.latina.pe/noticias

MELISSA PAREDES PASA ‘ROCHE’ EN VIVO

Fiel a su estilo, Melissa Paredes le lanzó tremenda indirecta EN VIVO a Rodrigo Cuba al bailar y cantar “Todo tiene su final” de Héctor Lavoe, sin embargo, no imaginó que Giovanna Valcárcel la iba a ‘trolear’. La modelo apareció en el programa ‘Mujeres al Mando’ como nueva conductora de televisión.

“Está de moda, algo ha pasado con el sol que la gente empezó a enamorarse”, dijo entre risas Valcárcel. Sin darse cuenta, Melissa Paredes lo respaldó y aseguró que se trata de “amores de verano”.

“Los amores de verano son algunos que solo durán en verano, ¿tu amor es de verano?”, recalcó. Totalmente, avergonzada, Melissa Paredes respondió.

“Amores de verano, solo Dios lo sabe, es así son las cosas, una nunca sabe qué puede ser”, precisó la actriz sobre su romance con el bailarín Anthony Aranda. “Eso me gusta, hay que entregarle el amor a Dios”, atinó a decir su compañera de conducción.