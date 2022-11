SATISFECHA. Anthony Aranda se ha ganado todo el cariño de la familia de Melissa Paredes, así lo reveló la misma modelo, quien se mostró sorprendida por los gustos que le hacen. Según dijo, su madre Celia Rodríguez es quien más consiente al ‘Activador’ preparándole sus platos favoritos.

“El engreído es, ni a mí. Te juro, llego y le hacen el plato que él pidió, yo no entiendo, mi mamá o su mamá. No entiendo, está chocha, olvídate. Todas están felices con el Anthony, le dice mamita, soy celosa . Mi mamá tiene solo un hijo hombre, la más celosa yo. Mientras todos estén felices con él, vamos marchando bien”, dijo la exesposa de Rodrigo Cuba.

A diferencia del ‘Gato’, Doña Celia esta vez aceptó al bailarín Anthony Aranda, pues incluso en más de una oportunidad ha tenido elogios para él, como en el día de su cumpleaños que lo llamó “hijito”.

MELISSA PIENSA EN CASARSE OTRA VEZ

En otro momento, Melissa Paredes aseguró que sí le gustaría volver a casarse y que mejor con el ‘Activador’. Precisó que es un tema que ya lo conversaron, pero que aún Anthony Aranda no se decide en pedirle la mano.

“ A mí me gusta (casarme), me parece lindo. Vamos a ver si me piden también pues, ya esas cosas no se pueden obligar . Sí lo hemos hablado, sí me lo ha dicho, pero anillo no veo, así que todavía. Veo mis uñas lindas, quién sabe, tiempo al tiempo. Vamos a hacer cosas que les van a encantar”, señaló.