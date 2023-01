Melissa Paredes es consciente que Gisela Valcárcel la convocó a la más reciente edición de ‘El Gran Show’ por rating, a pesar de su escandalosa salida del reality en diciembre de 2021, tras el ampay que protagonizó con Anthony Aranda, mejor conocido como el ‘Activador’, estando aún casada con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

La conductora de ‘Préndete’ hizo estas declaraciones en una reciente entrevista que ofreció al programa ‘Al Sexto Día’. “Ella (Gisela Valcárcel) me cerró las puertas en su momento y también me las abrió al ver tanto bullying, porque de hecho que me sacaran por ese tema (el ampay) también dio pie a que me hagan más bullying”, explicó.

“Se dio cuenta al parecer (que no hizo bien) y también me abrió las puertas y yo creo que fue una manera de resarcirse porque me imagino que se dio cuenta que no era la forma. A los hombres se les perdona todo de un día para otro y siguen trabajando, siguen con su vida”, agregó.

Al ser consultada sobre si la decisión de la ‘Señito’ fue porque realmente quiso enmendar su error o si fue por estrategia dijo : “De todo un poco, porque los que trabajamos en televisión sabemos perfectamente que el rating es lo que manda , es lo que todos queremos y también va de la mano y a mi no me molesta porque sinceramente uno trabaja para eso”.

‘CHIBOLÍN’ LLAMA ‘TARADA’ A MELISSA PAREDES ¿POR QUÉ?

Andrés Hurtado visitó este viernes 13 de enero el set de “Préndete”, espacio que se emite por Panamericana Televisión y n o dudó en trolear a Melissa Paredes cuando le preguntó por su relación con el bailarín Anthony Aranda.

“La pregunta del millón es: ¿tú piensas quedarte hasta viejitos con él?”, consultó el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés”, provocando la risa nerviosa de Melissa Paredes.

“¡Te ríes porque eres tan tarada que sabes que no!”, exclamó Hurtado, provocando el asombro de la presentadora, quien replicó: “Me río porque Karlita se ríe (...) Es la ilusión, es la inocencia que tenemos las mujeres (de quedarnos hasta viejitos)”.

