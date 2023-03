Melissa Paredes rompió su silencio luego de anunciar su salida de ‘Préndete’, programa de entretenimiento que conducía en Panamericana Televisión junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche’.

Según dijo la también actriz para Amor y Fuego, ella pensaba renovar su contrato hasta el lunes pasado. “A pesar de la avalancha y la ola de críticas, de la campaña que hizo Magaly... pese a eso íbamos a renovar, porque mi contrato era renovable desde el día que entré. Se renueva mes por mes, así es ahí. Me contaron que el año pasado igual era con Karla (Tarazona), así se manejan”, comentó.

En ese sentido, relató que su representante acudió a Panamericana Televisión a firmar, pero se topó con la sorpresa que no le renovarían el contrato. “ Resulta que en Trome salió esta noticia (de la denuncia de Lady Guillén) y al parecer no les gustó, pero creo que como ciudadana tengo todo el derecho de hacer valer mis derechos y lo que yo creo que es lo correcto”, dijo Melissa Paredes.

Además, aseguró que Lady Guillén tendrá que hacerle frente a su denuncia por la vía legal. “Se va tener que defender en la vía legal, no sacando a alguien y ya. Yo de eso sí no quiero hablar por respeto. Espero que ahora sí respeten mi privacidad”, agregó.

Por otro lado, Melissa Paredes indicó que no declinará con sus denuncias. “A mí no me vas a parar con nada, ni sacándome del canal, ni haciendo rabietas, ni diciendo que soy de lo peor, porque un error o una decisión no defina toda mi vida”, acotó.

Melissa sobre Ethel, Lady Guillén y Magaly. Video: Willax

