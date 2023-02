LE RESPONDE. Melissa Paredes no ignoró los comentarios que hizo el periodista Samuel Suárez, quien dijo que el rating de “Préndete” no levanta pese a que la modelo habla de su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Ale Ventura.

“Primero dile a tu producción que supere el tema, porque todos los días es ‘Préndente’ hablando del ‘Gato’ y Ale, pensaron que les iba a funcionar, pero ni eso funciona”, dijo en Instarándula. “ Entiéndelo, ya no das rating, ya cambia de disco, ya habla de tu Activador que ni creo que ve el programa”, añadió entre risas Samuel.

Melissa Paredes responde a críticas de Samu

Es así que en la edición de este miércoles 1 de febrero de “Préndete”, Melissa Paredes se dio unos minutos para hablar sobre el tema; no obstante, evitó mencionar el nombre del periodista de espectáculos.

“Nos encanta que nos reboten, por favor, que hablen de nosotros. Digan lo que quieran”, comentó en un inicio el popular ‘Metiche’ . “Que hablen de nosotros, pero no se piquen que para todos hay”, comentó Melissa.

“No entiendo, dicen que no funciono y me dedican mil historias. Oigan no paguen su canje conmigo, jamás lo promocionaré. A frustrados no promociono”, acotó la figura de televisión, en clara alusión a Samu, quien en sus stories de Instagram la ha cuestionado por los recursos que usan en su programa para levantar las cifras de audiencia.

Finalmente, Karla Tarazona aseguró que estaba ‘bañada en aceite’ y que las críticas ya no le afectan. “Así es, el que se pica pierde. Hijito, a mí me pueden decir del A hasta la Z, hasta maltratadora me han dicho. Yo solo voy a decir un beso a todos los que nos ven, y para las que no nos ven un beso porque igual nos ven después”, puntualizó la expareja de Christian Domínguez.

Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo difundieron las primeras FOTOS de su hija

Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo recurrieron a sus redes sociales para difundir las primeras fotografías de su hija recién nacida, a quien decidieron llamar Aissa.

“Aissa 29.01.23. Te amamos” , escribió el futbolista como descripción de las instantáneas que compartió en su perfil de Instagram. La pequeña Aissa nació este domingo 29 de enero, según confirmó el propio deportista en su mensaje público.

