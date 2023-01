¡LE PUSO EL PARE EN UNA! Melissa Paredes no soportó que Metiche le cuestionara sobre cuándo nacería el bebé de Ale Venturo que espera junto a Rodrigo Cuba, quien es su exesposo. La conductora de Préndete le increpó por preguntar ese tipo de cosas personales.

“¡ Y a ti que te importa cuando da a luz ella! déjala. (Dile que venga) Puede ser, pero con ustedes acá no creo que quiera venir, será para que la destruyan”, expresó la actriz.

Melisa Paredes ha mostrado que no tiene ningún problema con Ale Venturo e incluso se siguen en redes sociales, aunque, aclaró que solo sigue a la empresaria al ‘Gato’ Cuba, su expareja, no.

“Por qué no seguirla si es la actual del papá de tus hijos, no tiene nada de malo. Yo si la sigo a Ale y Ale me sigue, no tiene nada de malo. Pero a Rodrigo no la sigo”, comentó.

¿Cuándo anunciaron el embarazo de Ale Venturo?

En setiembre del 2022, Ale Venturo y el Gato Cuba compartieron un mensaje en redes sociales anunciando el embarazo de la empresaria, esto pese a que llevaban pocos meses de relación, ya que comenzaron a salir en enero de ese año.

“Esperándote con los brazos abiertos, los tiempos de Dios son perfectos”, escribió el futbolista.

