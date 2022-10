Melissa Paredes recibió una invitación para asistir al programa de ‘América hoy’, pero comentó que lo iba a pensar. Ante ello, los conductores opinaron sobre la decisión que tuvo su antigua presentadora, la cual los dejó tristes.

Ante el rechazo de la novia de Anthony Aranda, el equipo comentó sobre los horarios que tiene la bailarina para no encontrarse con ellos. “Si Melissa Paredes, sabiendo que estamos en vivo y en directo todos los días acá en la mañana. Toma el horario turno tarde es porque no nos quiere ver ”, indicó Ethel Pozo.

De todas maneras, la hija de Gisela Valcárcel señaló que el programa matutino siempre tendrá las puertas abiertas para su expresentadora, quien fue retirada luego de los videos que aparecieron en MagalyTv La Firme. “Puede venir cuando ella quiera” , señaló.

No obstante, Janet Barboza manifestó que no le parecía la actitud de Paredes. “A mí me ha desanimado algo, de esta acción”, indicó porque la bailarina se acercó a ver el logo de la carta como si fuera una extraña. “No es la ‘Meli’ que yo conocí (...) En lo personal, me ha dolido” , recalcó.

Finalmente, Tilsa Lozano recomendó que las conductoras deberían ir a ‘El Gran Show’ para que le pregunten personalmente a Melissa sobre su asistencia a ‘América hoy’. Hasta bromeó de que ella le obligaría ir para unos puntos extras en la competencia.

