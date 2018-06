Melissa Paredes sobre la defensa de Rodrigo Cuba: "No está acostumbrado" [FOTOS]

Melissa Paredes , modelo y ex Miss Perú, aseguró que ya dejó de lado la etiqueta de ‘chica reality’ y dijo que convertirse en actriz y protagonizar la telenovela ‘Ojitos hechiceros’ le ha permitido renovar su “faceta en la televisión”. Asimismo, contó que desea seguir su carrera actoral.

“Esta telenovela es como renacer en mi nueva faceta en la televisión, una nueva forma de llegar al público… Me estoy consolidando con un protagónico, ahora vienen más cosas, pero no puedo decirlo, hay algo por ahí para actuar. Seguiré actuando, es lo que me gusta”, manifestó Melissa Paredes previo al espectáculo musical de la telenovela ‘Ojitos hechiceros’.

Sobre las declaraciones de su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba, quién salió en defensa de la modelo por las críticas en redes sociales, dijo que “él no está acostumbrado. Sé que me ama mucho y mejor no se gaste respondiendo a personas”.

“Él no está acostumbrado a eso, no tiene correa como yo, de hecho se cansó de leer tantos ataques y ofensas desde que nos fuimos de viaje. Sé que me ama mucho y mejor no se gaste respondiendo a personas, no vale la pena”, agregó Melissa Paredes en entrevista a un medio local.



