Tras superar a la lluvia de críticas por ser ampayada en gestos cariñosos con el bailarín Anthony Aranda mientras estaba casada, Melissa Paredes hoy no descarta la posibilidad de una segunda boda con su actual pareja.

“Solo Dios sabe lo que puede pasar. Estoy feliz. Estoy contenta. Estamos tranquilos todos y eso es lo más importante”, señaló Melissa Paredes en una entrevista para el diario Trome.

Hoy Melissa y Anthony se muestran felices, así lo demuesntran sus publicaciones en sus redes sociales, graban Tik Tok juntos y hasta Aranda comparte tiempo con la hija de Paredes. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida por las declaraciones de Janet Barboza, quien aseguró que Aranda pensaba viajar a Barcelona con Paula Manzanal antes del ampay.

Al parecer a la protagonista de ‘Ojitos hechiceros’ esos comentarios le tienen sin cuidado pues aseguró, al mismo medio, que Manzanal la contactó para explicarle que no tiene nada que ver con esos rumores. “Tranquila, yo no tengo ni idea. Yo no veo los medios. No sé, todo bien”, le respondió.

Melissa Paredes también contó que tiene proyecto para volver a la televisión, pese a los mensajes negativos que recibe en redes sociales. “Gracias a Dios propuestas sí hay. Vamos a ver qué pasa. Me siento fuerte. Antes que todo soy mamá, tengo que trabajar y seguir”.

Melissa Paredes habló en exclusiva con diario Trome, durante el avant premiere de la película “¿nos casamos? sí, mi amor” . La modelo y actriz respondió a las recientes declaraciones de Janet Barboza, habló de sus planes de regresar a la pantalla chica y hasta dio a entender que no descarta planes de matrimonio con su novio, el bailarín Anthony Aranda.

VIDEO RECOMENDADO