Melissa Paredes aseguró que su relación con Anthony Aranda sigue bien y que los audios y mensajes de Paula Manzanal, que Magaly Medina presentó en su programa, son de antes de su ‘ampay’ con el bailarín y no entiende por qué la ‘Urraca’ se empeña en decir algo que no es.

¿Melissa, los audios y chats que Paula mostró hicieron que tu relación con Anthony tambalee?

Es parte de... Nosotros estamos superbién, lo que ella presentó fue de hace rato, ahí no teníamos nada. No entiendo qué tanto se molesta Magaly, qué tanto hace su programa conmigo, como sea trata de poner fechas. Cuando hacía tiktoks con Anthony fue porque bailaba con él y recién nos estábamos conociendo, me da risa que como sea quieren molestarnos. ¡Ya déjennos en paz! No sé por qué se empeña en hacer parecer algo que no es, de hecho el ‘ampay’ fue en octubre y eso fue en setiembre. Anthony está tranquilo y yo igual, estamos felices.

¿Y no te incomoda lo que dice Paula?, porque primero dio una versión y ahora dice otra...

De Paula no tengo absolutamente nada que decir.

Por otro lado, Melissa Paredes y Anthony Aranda celebraron el día de ‘San Valentín’ en un restaurante de Barranco y luego la exconductora de ‘América hoy’, publicó, en sus redes sociales, una foto del obsequio que le hizo el bailarín.

“Estas 100 rosas son 100 razones por las cuales amo que seas mi compañera y me siento orgulloso de nuestra fortaleza al luchar por lo que amamos. Sé mi compañera siempre, te amo”, decía el mensaje de Aranda para Melissa.

PRESENTARON A SU ‘HIJITO’

A través de su cuenta en Instagram, el popular ‘activador’ compartió imágenes de su romántico día de playa con Melissa, a solo un día de celebrar San Valentín. Sin embargo, una revelación llamó la atención de sus seguidores.

“Bueno, llevamos casi tres meses de relación y creo que ya es hora de anunciarles que tenemos un hijito. Se los voy a presentar, se llama Caz”, dijo Anthony Aranda en sus historias, antes de mostrar a su diminuto perro chihuahua. Melissa Paredes se mostró contenta al lado de su enamorado y expresó: ‘Nuestro primer bebito’. “Va ser el primero de muchos”, replicó el bailarín para luego darle un beso a su pareja.

‘ANTHONY ES BUENO’

¿Cómo te da soporte Anthony para que no te quiebres?

Ustedes no me han visto, pero sí me he quebrado y él sabe cómo estaba. Al principio no nos podíamos ni ver, solo por videollamada. Él me ha visto en mi mejor y peor momento. Es bueno.

¿Cómo es Anthony?

Una persona madura, tiene 35 años. Me dice: ‘Calma, respira, todo va a salir bien’ y es lo que estamos haciendo, vivir para y por nosotros. Nuestras vidas tienen que continuar porque tampoco me voy a echar en mi cama a llorar. Yo no hablo mal de nadie, no lo quiero hacer.

¿En algún momento pensaste que Anthony te había ‘sembrado’, que propició ese ‘ampay’?

No, jamás lo he pensado ni imaginado porque no conocen cómo es, el día que lo conozcan bien sabrán que no es como lo han pintado.

¿No es interesado ni arribista?

Nada, cuando lo conozcan entenderán lo bueno que es.

