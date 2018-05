Melissa Paredes pide a mujeres que denuncien a sus agresores [VIDEO y FOTOS]

Melissa Paredes , quien da vida a ‘Estrella’, una mujer que sufre maltratos físicos y psicológicos en ‘Ojitos hechiceros’, pidió sanciones más duras para los agresores.



“Obvio que no estoy de acuerdo (con los casos de feminicidio) esperemos que cambien (las leyes), que se den sanciones más duras, efectivas, creo que esa sería la solución”, dijo la actriz.

Muchas mujeres se identifican con tu personaje, que es una mujer que sufre maltrato por parte de su pareja, pero lo dejas...

Yo les recomendaría que salgan adelante solas, que nada es imposible, que todo se puede lograr con amor, pasión y fuerza, y esa fuerza solo te la dan tus hijos.



Por su lado, la periodista Fernanda Kanno comentó que se siente afortunada por no haber sufrido violencia ni acoso, pero aconsejó denunciar estos casos.



“Creo que las mujeres que no han tenido este tipo de cosas, como yo, deben considerarse afortunadas. Pienso que las mujeres no hablamos porque tenemos miedo de estar solas en esta lucha, vas a la comisaría y no te hacen caso y la familia te dice quédate callada para evitar el escándalo, pero no... debemos denunciar, dejen el miedo y la vergüenza, tenemos que defendernos”, detalló. (M.Casas/B.Pashanasi)

Melissa