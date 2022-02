Melissa Paredes volvió a estar en el ‘ojo de la tormenta’ por su relación con Anthony Aranda y recalcó que el bailarín no es ‘interesado’ ni ‘arribista’, pues asegura que es ‘bueno’, ‘maduro’ y confía en él, por eso no tiene ‘nada’ que opinar sobre lo que afirmó Paula Manzanal, quien puso en duda los sentimientos de su pareja.





Melissa, hace unos días te diste un ‘baño de pueblo’ en el centro de Lima al inaugurar la tienda Huavi , y algunas personas del público te pidieron fotos...

Sí, fue muy bonito sentir el cariño del público, eso me llena de alegría. Me pedían fotos y también gritaban mi nombre.

Ok, pero también escuché que algunos decían: Llamen al ‘Gato’ Cuba...

Bueno, es parte de, ¿no? No puedo ir en contra de eso.

Esta semana, Paula Manzanal apareció en dos programas y dio a entender que Anthony sí tenía planes de viajar a Europa, que eran muy amigos y que el ‘Gato’ estaba celoso de él.

De ese tema no diré absolutamente nada.

Te pregunto porque días atrás comentaste que ella te había escrito para decirte que ‘nada que ver’ con tu pareja y que la querían involucrar.

Repito, sobre ese tema no tengo nada que opinar y así con letras mayúsculas, NADA.

Estarás cansada de estas versiones que giran en torno a la relación que hoy tienes.

Mira, yo sé mi verdad, pero lo que pasa es que ustedes han querido creer otra cosa por un comunicado que la otra parte (Rodrigo Cuba) redactó bonito.





Yo no creo nada, porque cada quien vive su historia y queda en su conciencia si lo que dice es verdad o no...

Ya no voy a salir a enfrentarlos ni decirles la verdad porque no me van a creer. Tendré que redactar un comunicado para que lo hagan.

¿Sigues llevando terapia?

Ahora voy una vez por semana al psicólogo, pero cuando pasó todo este proceso fui constantemente, porque no ha sido fácil. La salud mental es muy importante para que tengas equilibrio en todo.

¿La censura fue lo más duro que tuviste que sobrellevar?

Absolutamente todo fue difícil para mí y no me victimizo como algunos creen, solo que siento que a las mujeres se nos juzga más que a los hombres. Creo que si un ministro le pega a una mujer, no hacen tanta bulla, pero una mujer hace algo y es lo peor para este país, eso me choca bastante como ser humano.

¿Crees que envidien tu felicidad?

Solo te puedo decir que Anthony y yo estamos felices y tranquilos.

¿Cómo te da soporte Anthony para que no te quiebres?

Ustedes no me han visto, pero sí me he quebrado y él sabe cómo estaba. Al principio no nos podíamos ni ver, solo por videollamada. Él me ha visto en mi mejor y peor momento.

¿Cómo es Anthony?

Una persona madura, tiene 35 años. Me dice: ‘Calma, respira, todo va a salir bien’ y es lo que estamos haciendo, vivir para y por nosotros. Nuestras vidas tienen que continuar porque tampoco me voy a echar en mi cama a llorar. Yo no hablo mal de nadie, no lo quiero hacer.

Melissa Paredes cuenta que Anthony Aranda le dijo 'estamos en la misma línea, vamos para adelante' y ha sido su soporte en los momentos duros que le tocó vivir. (Foto: Instagram/ @melissapareds )

¿Sientes rencor por tus excompañeras?

No con ellas, sino con todo lo que pasó, pero lo he soltado y liberado para estar bien.

Una vez escuché a un periodista decirle a su entrevistada: ‘El poder te viene del forro’. En redes te han dicho infiel, ‘tramposa’, mala esposa. ¿De dónde sacas esa fuerza, ese poder para seguir adelante?

(Ríe) Primero pienso que tengo que estar viva por mi hija, no voy a negar que tuve pensamientos feos, y por ella y para ella es que sigo adelante. Las mujeres también nos levantamos y seguimos con nuestra vida porque no vamos a dejar de estar con alguien porque nos señalan con un dedo sin saber la verdad.

¿Llegaste a atentar contra ti?

No lo hice, pero sí se me pasó por la mente y ahí decidí ir al especialista, porque sola no podía pasar por ese trance. De hecho tengo todo el apoyo de mi familia, hermanos; sin embargo, necesitaba la ayuda de un profesional.

¿En algún momento pensaste que Anthony te había ‘sembrado’, que propició ese ‘ampay’?

No, jamás lo he pensado ni imaginado porque no conocen cómo es, el día que lo conozcan bien sabrán que no es como lo han pintado.

¿No es interesado ni arribista?

Nada, cuando lo conozcan entenderán lo bueno que es.

Hace poco los captaron juntos, a él en su moto y tú como que evitaste que declare...

A él no le gusta declarar. Nunca lo hace, como que no le gusta la cosa (las cámaras), lo estoy convenciendo para que le empiece a gustar (ríe).

¿Cómo se dicen de cariño?

Me dice bebé, amor y todo está bien entre nosotros. Estamos yendo paso a paso, él sabe que tengo una hija maravillosa a la que amo y que primero está ella, después lo que venga.

¿Crees que su relación tenga futuro y no sea una ‘calentura’ como han calificado lo que tienen?

Mira, no soy de andar por aquí o por allá. Entonces le he dicho: ‘O te acomodas a mi vida, mis planes o bueno, no vas a poder acompañarme’, y él me respondió: ‘Estamos en la misma línea y vamos para adelante’.

¿Él no tiene hijos?

No tiene hijos ahora, pero le encantaría tener.





De repente encargan...

Más adelante, todavía no porque Mía tiene cuatro años, recién estamos comenzando.

Recién se están conociendo...

Ya nos conocemos bastante, pero a lo que voy es que hay que darle tiempo al tiempo, que sea lo que Dios quiera.

¿Estás segura de sus sentimientos hacia ti?

Sí. Lo quiero muchísimo y nos amamos muchísimo. Él es maravilloso y me encanta su forma de ser, es una persona madura y ya paren con eso de que estamos en competencia con la otra parte. Por favor, hay que disfrutar la felicidad, el amor es el amor, una se enamora y punto, no hay más

