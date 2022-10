Melissa Paredes generó diversas reacciones entre los conductores de América Hoy, tras asegurar que así el programa haga 1000 puntos de rating, ella no volvería a visitarlo bajo ninguna circunstancia, por las críticas que recibió luego de protagonizar el escándalo de infidelidad con Anthony Aranda hace casi un año.

Janet Barboza aseguró que se siente dolida por las declaracions de su antigua compañera de trabajo. “Le quiero decir que puede chocar conmigo, con Ethel, con Brunella, pero con el programa no, este es un programa divertido”, dijo indignada la rulitos.

Por su parte, Ethel Pozo tomó la palabra e indicó que no le afectan las palabras de Melissa Paredes. “ A mí no me duele nada porque yo con ella no hablo hace un año. Yo le hice una entrevista pero no hablé con ella como antes, puedo hacer una entrevista con cualquier persona como comunicadora”, acotó la hija de Gisela Valcárcel.

Asimismo, aseguró que desde hace mucho tiempo está en desacuerdo con la también actriz, pero que ella tiene la libertad de escoger en qué programa quiere estar. “Ella tiene el derecho de ir a donde quiera, no es que vaya venir o no, tenemos nuestras diferencias públicas”, dijo la conductora de América Hoy.

Janet Barboza y Ethel Pozo sobre el baile de Melissa Paredes

MELISSA QUIERE VOLVER A ACTUAR

¿VOLVERÁ? Melissa Paredes se mostró animada por las palabras de Michelle Alexander luego que comentó sobre el ampay al Gato Cuba en El Gran Show.

“Michelle me encanta que me ha dicho que mire para adelante, eso me encanta, pues ella tiene razón. Solo dije del machismo y lo que suceden las mujeres en nuestro país y habría que empezar a cambiar todo”, indicó.

Al ser consultada sobre si quisiera volver a protagonizar una serie de Michelle Alexander, la modelo afirmó que le encantaría y que tratará de convencer a la productora.

“Espero que sí porque yo de acá me voy a actuar nuevamente. No sé cómo hago, pero voy a volver a convencer a Michelle, no sé que hare me esforzare un triple”, señaló.

