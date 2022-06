Melissa Paredes pide disculpas por fuerte entrevista en ‘Amor y fuego’: “He ido a la boca del lobo”

A través de unos videos en Instagram, Melissa Paredes pidió disculpas por la polémica entrevista que brindó al programa ‘Amor y Fuego’, donde se enfrascó en una tensa discusión con Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores del espacio.

En el video, Melissa Paredes dijo que, a pesar de ella llevó sus pruebas, los encargados del programa de farándula no quisieron ‘hacerle caso’ ni mostrarlas, hecho que la incomodó.

“Disculpas por esta entrevista, cero alturada, donde hubieron más ataques, llevé mis pruebas y no quisieron verlas, ni siquiera quisieron ver lo que pasaba. Más que una entrevista, hubieron ataques, adjetivos calificativos iban y venían . He ido a la boca del lobo, fui a mostrar mis pruebas, pero no quisieron recibirlas . Fueron más ataques que entrevista”, dijo Melissa Paredes.

Melissa Paredes da sus descargos tras entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitri

DISCULPAS A RODRIGO CUBA

Melissa Paredes brindó una polémica entrevista a Rodrigo González y Gigi Mitre en la que dio detalles de lo que fue su relación con Rodrigo Cuba y en la que intentó defenderse de los ataques y cuestionamientos tras su divorcio.

En la tensa entrevista, Melissa Paredes pidió disculpas a Rodrigo González por haber dicho que en su relación hubo maltrato psicológico, hecho por el cual muchos la calificaron como persona ‘inescrupulosa’.

“¿Decir insulto te parece algo grave? Porque si te parece algo grave puedo decir ‘Rodrigo, perdóname por decir que había maltrato psicológico’. Si te parece inescrupuloso. Estoy pidiendo perdón por eso psi te parece inescrupuloso. Porque yo nunca he querido dejar mal al padre de mi hija. Es más, siempre he querido que ella comparta con su padre”, indicó.