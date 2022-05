Melissa Paredes abrió las puertas de su casa a Trome. Ahí, lejos de los inquisidores, en el mundo que comparte con su hijita Mia y sus mascotas perrunas ‘Brandy’ y ‘Cas’ y su gato ‘Copo’, comentó cómo se siente luego de estar durante casi ocho meses en la cresta de la ola por su ‘ampay’ con Anthony Aranda. Ella sabe que no es ‘monedita de oro’ para gustarle a todo el mundo y que como cualquier otro comete errores, pero no guarda rencor a nadie y sigue adelante con una mejor actitud.

Melissa, regresas a la televisión como invitada de una secuencia de ‘En boca de todos’...

Sí, y estoy feliz y agradecida con el público, porque a pesar de no estar en pantalla me mantienen vigente, pues por una cosa u otra he estado en las portadas (sonríe).

Así como te expresan cariño, en las redes sociales los ‘haters’ también te dicen de todo después de tu ‘ampay’...

‘Haters’ siempre tuve, de ambas partes en realidad y ahora con razón se podría decir, aunque no debemos descartar que están de moda las cuentas falsas, ¿no?

Después de casi ocho meses de ese ‘ampay’, ¿ te ‘bañaste en aceite’?

Mira, todo lo que pasó fue en parte por haber expuesto mi vida privada y sé que tampoco soy ‘monedita de oro’ para gustarle a todo el mundo, pero nadie sabe cómo estuve, me deprimí mucho porque se decían cosas que no eran.

¿Lo vivido fue el inicio de una relación que va consolidándose y no de algo del momento como muchos pensaron?

Sí. Tenemos una bonita relación y ahí vamos, pero no quiero hablar mucho de lo que estamos viviendo para no exponernos más.

Melissa Paredes: “Me da risa cuando dicen que me pagaron por el divorcio” | ENTREVISTA EXCLUSIVA (Foto: Allengino Quintana)

¿La felicidad que hoy tienes con Anthony no te ha restado en la parte económica y laboral?

¿Yo a quién le pedí plata prestada? Cuando hablan de mi vida económica me da risa, el día que me falte, pues tengo familia.

Es que antes viajabas al exterior más seguido...

Si ves mi récord migratorio no es que viajase a cada rato, era para 28 de julio o fin de año y eso, y si hasta ahora no he viajado es porque quiero hacerlo con mi hija, yo me puedo ir sola, pero no es lo mismo.

Ahora te ven tomando taxi cuando sales a una reunión con Anthony.

Cuando voy a una reunión aplico el slogan ‘cuando tomas, no manejes’, por eso no voy en mi carro. ¿Te imaginas que maneje y haya bebido una copa de champaña? Van a decir que estaba ebria, que me caía, que soy una irresponsable.

Bueno, creo que lo dicen porque piensan que tu pareja está ‘aguja’ o no tiene la solvencia económica para engreírte.

Yo no necesito que ningún hombre me engría, me engrío sola... nunca lo he necesitado. Siempre he ido a medias, estoy acostumbrada a eso.

Hace unos días Rodrigo (Cuba) dijo que te debe un dinero.

Mira, me da risa cuando dicen que me pagaron por el divorcio. Te cuento que para adquirir el departamento en el que vivíamos, yo puse 60 mil dólares y me devolvieron solo 40, aún me deben 10 mil que ni siquiera se los he cobrado porque eso va a mis ahorros, que no los toco porque en el futuro pienso comprarme mi departamento. La plata que dimos para ese inmueble, en el que vivíamos, fue la cuota inicial y la idea, al principio, era que si pasaba algo se vendía para dividir el dinero en partes iguales y cada uno se iba a otro departamento. Pero bueno, hice un mal acuerdo, estaba presionada, me sentía mal. Él tenía que darme 60 mil y me dio 40 mil, perdí 20 mil, más toda la decoración en la que también invertí, hasta mi árbol de Navidad. Ahora me río y digo ‘qué pelotuda fui’. Hablo de esto no para enfrentarme al padre de mi hija, sino para aclararle el panorama a Magaly (Medina) y ‘Peluchín’ que hablan cosas que no son, todo lo que he tenido lo gané con mi trabajo. Igual tengo 31 años, me falta mucho por vivir, por ganar, creo que la vida recién empieza.

Melissa Paredes: “Me da risa cuando dicen que me pagaron por el divorcio” | ENTREVISTA EXCLUSIVA (Foto: Allengino Quintana)

‘NO BAJÉ DE ESTATUS’

¿Te incomoda cuando dicen que bajaste de estatus?

No, porque yo vengo de vivir en tierra, soy de Ventanilla. No es bajar de estatus, para mí es tener paz, tranquilidad, no hay nada más bonito que sentirte bien contigo misma.

Anthony también trabaja...

Claro, pero su economía no tiene nada que ver con la mía, no vivimos juntos.

Eso tampoco te lo creen, que no vivan juntos.

Estamos empezando como pareja, no te voy a decir que cuando vamos a comprar a Wong, él me dice ‘te apoyo’ y yo no le voy a decir no, también hay que aprovechar, es parte del coqueteo. Mi economía y la de él son diferentes, él ve sus cosas en su casa y yo las mías aquí. No vivo con él, sí, somos novios, mi dinero es mío y el de él es suyo, y si quiere compartir conmigo, bien, y si yo también deseo hacer lo mismo, es nuestro problema y no entiendo por qué se enfocan tanto en el dinero. Eso es muy superficial.

Ya, pero ¿era su pantalón de cuero con el que salió en ‘Esto es guerra’ o era tuyo?

Ni mío ni de él, ese pantalón me lo dio el ‘styling’ cuando estuve en América...

Luego de todo este tiempo, ¿qué lección te deja lo vivido?

Sé que muchos y muchas han vivido historias como la mía, pero se hacen las modositas y al hombre lo aplauden, es que vivimos en Lima donde a la gente le gusta mirar la paja en el ojo ajeno. Claro, reconozco que como muchos he cometido errores en mi vida, pero uno aprende. Creo que el tema conmigo pasa porque no me gusta ver la maldad de la gente, parezco ruda porque así me vendo en la televisión, no quiero creer que hay maldad, confío mucho en las personas, algún día aprenderé. No soy vengativa, la venganza no trae nada bueno.

Entonces, ¿conversarías con la señora Janet Barboza?

Puedes creer que soy tan tonta que sí. A veces, como que me da nostalgia, soy sentimental y no le guardo rencor a nadie, ni a Magaly. Algunos me dicen que estoy loca. Quién sabe si algún día me siente con la Barboza, ojalá no nos salgamos peleando.

Hace poco te encontraste con Ethel en el concierto de Rauw Alejandro...

Se dio de manera casual, fue cosa del destino. Estaba en la cola y de pronto veo a Julián (Alexander, novio de Ethel) y le dije ‘soñado’ (así lo llama), y voltea Ethel y nos miramos, fue raro y lindo a la vez. No te voy a negar que hubo sentimientos encontrados porque era la primera vez que nos veíamos después de tanto tiempo. Nos dimos un abrazo y las palabras sobraron.

Quizás este sea el inicio de un nuevo acercamiento entre ustedes.

Tal vez, porque en su momento nos tuvimos mucho cariño, cosa que no sucede con muchos compañeros de televisión, pero con Ethel hubo una conexión especial y veremos si se retoma o quizás no. Yo respeto lo que ella piensa, imagino que ella también respeta mi forma de pensar, al fin y al cabo uno no elige la vida de nadie, cada uno elige su propia felicidad.

Tu felicidad basada en lo que reiteraste desde el principio, ¿no hubo infidelidad?

Claro, porque así fue. Mira, hoy tengo gente que me escribe y me dice ‘antes él me caía bien, pero ahora ya cambié’, ‘tienes derecho a ser feliz’ y eso es bonito porque era gente que pensaba otra cosa de mí al principio. Me he caído y levantado, porque debo continuar, no venirme abajo por lo que piensen los demás, porque así no voy a ser feliz. Sufro sí, lloro sí, pero sigo adelante y con mejor actitud.

