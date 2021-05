La conductora de ‘América hoy’, Melissa Paredes, cree que Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín serían más que amigos e incluso habrían retomado su relación de pareja, pues se lucen felices, entrenan juntos y han realizado viajes a diferentes partes del país al lado de sus hijas.

“Yo los conozco más (a Sebastián y Andrea), creo que ahí… amigos, amigos no son. Lo que vemos es otra cosa. También creo que son más que amigos, pero de igual forma me gusta verlos felices y disfrutando de su amor si es que lo hay, pero a mí me parece que sí (hay amor) porque ojo de loca no se equivoca”, señaló la conductora.

De otro lado, Melissa indicó que le gustaría encargar su segundo hijo junto a su esposo, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Quiero tener otro bebé, pero todavía no sé cuándo, pero sí es algo que me encantaría”, expresó Paredes, quien contó que está contenta por los buenos comentarios que está teniendo su rol protagónico en la novela ‘Dos hermanas’.

“Una siempre está tratando de superarse, siempre estudiando y practicando porque eso es súper importante para hacer un buen papel. Así que seguiré esforzándome para dar lo mejor de mí”, acotó.