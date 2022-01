Melissa Paredes se mostró ‘orgullosa’ de la figura atlética de su novio Anthony Aranda. Thais Casalino y el ‘Checho’ Ibarra destacaron que el bailarín tenía un físico similar al de un futbolista, hecho que sorprendió a la modelo.

Resulta que en Mujeres al mando, Melissa Paredes y Thais Casalino comentaron los fisicos más destacados de las figuras de Chollywood y el novio de la flamante conductora no podía dejar de estar en la lista.

“Él es bailarín y de por sí baila mucho. No es agarrado, es flaquito pero marcado. Está más o menos 2 horas en el gimnasio”, dijo Melissa Paredes, elogiando a su novio.

“Buena masa muscular, parece futbolista”, dijo ‘Checho’ Ibarra al ver la figura de Anthony Aranda mientras entrenaba junto a Melissa Paredes.

“Parece futbolista pero no es, sí juega fútbol. Tiene pinta de (futbolista)...”, indicó Melissa Paredes mientras veía como su enamorado mostraba sus piernas en un video.

SUFRIÓ DEPRESIÓN

Melissa Paredes contó el duro momento que vivió cuando le comenzaron a llover críticas por su romance con el bailarín Anthony Aranda, pese a que aún seguía casada con Rodrigo Cuba. La modelo habló en ‘Mujeres al Mando’, donde es la flamante conductora de televisión.

La modelo confesó que durante todo ese periodo sufrió de depresión y acudió a terapias con su psicóloga. Resaltó que el popular ‘gatito activador’ estuvo junto a ella apoyándola y no la soltó para nada.

“Cuando me pasó todo esto, yo estaba en un nivel de depresión y mi energía estaba por el piso. Yo no era yo, era horrible cómo estaba. No me grabo en mis momentos tristes, no me grabo cuando estoy así porque uno siempre quiere mostrar positivismo y cosas buenas, pero Anthony siempre estuvo ahí, nunca me soltó la mano”, dijo.