Magaly Medina tuvo duras palabras por la despedida de “Mujeres al Mando”, criticando que se vayan del aire celebrando sus tres años. “La Urraca” disparó contra todo el mundo por ello y Melissa Paredes -una de las invitadas para la última edición del programa- no se salvó.

“¿Qué hacía Melissa Paredes ahí? ¿Celebraban con ella los cachos del año? En tres años, los cachos del año, la historia más vendida de la que también se apoderaron ellos”, señaló inicialmente.

“La Urraca” también cuestionó la actitud que tuvo la pareja del ‘Gatito activador’ al considerar que pensaba que estaba en la gala de los premios Oscar. “Ella se lucía como si fuera la ganadora de la estatuilla del Óscar como mejor actriz. ¿Debió serlo, no? Hay que preguntarle al ‘Gato’ qué tan actriz es”, remarcó.

“Y todavía ella lanza su discursito, que se vende como suavecita, amorosa. Hay que desconfiar de la gente que se vende así. Esas suavecitas, esas personas que están allí, amorosas aparentemente, miren como sueltan sus darditos y luego dicen ‘ay, qué linda’”, sentenció.

Arremetió contra Mujeres al Mando

La conductora no tuvo reparos en despotricar contra “Mujeres al Mando” por su emisión final, señalando que se van por la puerta chica y que no deberían haber celebrado mucho ello.

“Yo no sé por qué había motivos para celebrar. Hoy fue su último programa y no es que ellos se retiraran o hicieran un descanso, no. Los retiraron de la televisión. Los sacaron, les dijeron hasta aquí no van más. Cambiaron como cuchumil veces de conductores de televisión y nada funcionaba”, manifestó.