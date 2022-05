Melissa Paredes rompió su silencio en el programa ‘América Hoy’ sobre la nueva conciliación que busca lograr con su exesposo Rodrigo Cuba por la tenencia de su hija. La modelo reveló que el futbolista y ella rompieron en llanto al no llegar a un acuerdo.

En una íntima confesión, la exconductora de televisión dejó en claro que no quería divorciarse de Rodrigo Cuba, sin embargo, los problemas entre ambos eran insostenibles.

“ Nadie quiere que un matrimonio se acabe, no está en los planes de nadie que de pronto tú dices ‘bueno, me voy a casar para separarnos’ , son cosas que se dan con el tiempo, nadie sabe lo que pasa en cuatro paredes. Nadie sabe qué conversaciones tiene una pareja”, puntualizó.

Al ser consultada por los acuerdos con el padre de su hija, Melissa Paredes contó que el ‘Gato’ es otro cuando terminan de conversar. Según dijo, el pelotero fue convocado a una reunión donde hablaron tranquilamente, pero le sorprendió que salga en televisión a exponerlo de otra manera.

“ Rodrigo sabía que lo había invitado a conciliar, lo supo el jueves 12 porque tengo una grabación donde yo voy a recuperar. Yo empiezo a llorar, es insostenible esa situación, él se pone a llorar...”, puntualizó.

Melissa Paredes habla de su hija y el motivo de la conciliación

NO QUIERE EXPONER A SU HIJA

En otro momento, Melissa Paredes dejó en claro que no pretende recibir ni un sol de la familia de su exesposo Rodrigo Cuba y que tampoco va a contar temas personales de su pequeña hija.

“Mi hija ya es bastante expuesta como para que yo diga las razones, eso sería muy bajo de mi parte. El día de la conciliación, le presenté dos opciones llevaderas considero yo porque es mentira que le voy a prohibir que vea a su hija, que quiero plata, que soy interesada, no necesito su plata. Así me vaya a juicio, yo te juro que no voy a querer recibir ni un sol de esa familia ”, sentenció.