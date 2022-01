VOLVIÓ. Melissa Paredes regresó a las pantallas de Latina Televisión para conducir el programa ‘Mujeres al Mando’. Pese a que el último viernes la despidieron señalando que no regresaría, esto no fue así y la modelo ya habría firmado contrato.

Además, el canal 2 no tomó en cuenta la encuesta que publicó sobre Melissa Paredes. Pidió al público que vote si desean que sea la conductora del programa, pero los resultados fueron negativos.

Bailando una canción de Olga Tañon y con un enterizo rojo, la modelo volvió recargada y con una sonrisa en el rostro a la conducción del magazine matutino, junto a sus compañeras Thais Casalino y Giovanna Valcárcel.

MELISSA LANZA INDIRECTA A ‘AMÉRICA HOY’

Fiel a su estilo, Melissa Paredes volvió a referirse indirectamente a su exprograma ‘América Hoy’ y ‘disparó' contra la popular ‘rulitos’.

“Tú me encantas, Thais, me fascinas, me haces recordar a alguien. Pero tú (Giovanna Valcárcel) me has hecho acordar a otra persona que nada que ver”, dijo la modelo Melissa Paredes en su ingreso al set.

Estas indirectas de la también actriz habrían sido en referencia a Ethel Pozo y Janet Barboza, sus excompañeras de conducción en ‘América Hoy’.

“A la gente nos gusta nuestro match... Me dijeron que tú me extrañabas tanto, pero eres un poquito hipócrita me han dicho”, refirió Melissa a Giovanna Valcárcel, pero esta le respondió rápidamente. “Mira, te has confundido con otro grupo”.