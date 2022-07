¡UY! Melissa Paredes cuestionó a Rodrigo Cuba por la denuncia que interpuso en su contra por extorsión y chantaje, esto durante una conversación con la psicóloga. El audio del diálogo fue compartido por ‘Amor y Fuego’.

En la grabación se escucha a Melissa Paredes cuestionar a su expareja del por qué la denunció y que como padres esperaba una reacción diferente.

“Sobre todo sería darle vueltas a la verdad y no de la boca para afuera para quedar bien. Una cosa es que uno dice: “Ay sí, vamos hacer lo mejor, ay sí, quiero lo mejor y vas y denuncias penalmente a alguien (…) como padres yo hubiera reaccionado diferente (hubiera dicho) “Oye hablemos ¿Qué pasó? Qué esto, que lo otro, me preocupo, no digo, no quiero ver nada no y va y te denuncia penalmente” o sea es increíble eso”, manifestó.

Rodrigo Cuba responde por qué denunció a Melissa Paredes

En el audio, se puede escuchar que Rodrigo Cuba explica que la denuncia sería un medio de protección hacía él ante una eventual acusación y remarcó que se trata de un hecho grave.

“Simplemente le dije a mi abogado para poder sacarme de alguna acusación furtiva por si llega a pasar, no es un tema cualquiera, es un tema delicado, hablemos de una pena privativa de 21 años, no es un tema cualquiera”, señaló.

Melissa Paredes encaró a Rodrigo Cuba por denuncia de chantaje

Ante ello, Melissa Paredes le remarcó que ella sí actuó diferente y no cómo le sugirió su abogado. “También tengo raciocinio, pienso y digo ¡Aguante! El papá de mi hija no sería capaz de hacer esto, algo habrá pasado, necesito escucharlo y necesito saber, pero yo no voy a hacer lo que mi abogado me dice porque si hago lo que mi abogado dice, olvídate nos peleamos eternamente o sea no entiendo”, enfatizó.

