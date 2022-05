Las declaraciones de Melissa Paredes siguen generando polémica. En una segunda parte de su entrevista a ‘América Hoy’, la modelo aseguró que Rodrigo Cuba ha cambiado su forma de ser tras el divorcio entre ellos. Según dijo, no es la misma persona que conoció.

Al ser consultada por Ethel Pozo si es más mujer que madre, Melissa Paredes increpó a la conductora y le rechazó la frase al asegurar que no tiene por qué escoger porque sigue siendo ambas cosas.

“Que piensen lo que quieran, yo no tengo por qué estar diciendo si soy más madre que mujer. Yo soy madre y mujer, las dos cosas, acaso él es más papá que hombre, por qué siempre tenemos que satanizar a la mujer. Por qué tenemos que ser la que agache la cabeza, no me gusta ser así, nunca lo voy a hacer”, recalcó.

Asimismo, la también actriz dejó en claro que ella sigue mostrándose sexy, por lo que no es ninguna santa, mientras que el ‘Gato’ Cuba ahora aparece ante cámaras, cuando no le gustaba.

“Nunca seré santa, No voy a hacer creerles otra cosa a los seguidores, yo toda la vida he sido sexy, tú me decías que deje de serlo, ahora dicen que soy sexy, pero siempre he sido . Obviamente el papá de mi hija no se ha mostrado así. Bien por él, cada uno es libre de trabajar y de conseguir las cosas como quiera. Qué bueno, pero es obvio que el cambio es radical en él, las personas se dan cuenta, oh casualidad, que se muestre ahora tan hermoso y yo sigo siendo igual ”, agregó.

MELISSA PAREDES LLORA EN ENTREVISTA

Melissa Paredes le respondió a Rodrigo Cuba y admitió que cometió un error debido al ampay que se transmitió con el bailarín Anthony Aranda. Sin embargo, cuestionó que las personas la invaliden como madre por lo sucedido.

“ Tratan de invalidarme como mamá por un error que yo cometí, ruego a Dios todos los días que se sepa toda la verdad. Lo primero que hicieron fue eso, el mismo día de la conciliación sacaron una demanda, para qué sacarlo el mismo, quién más lo va a mandar a los medios, sino es él”, dijo.