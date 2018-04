Melissa Paredes: "Soy humilde y soñadora" [ENTREVISTA]

Cada noche la vemos en la piel de ‘Estrellita’ sorprendiendo con puro talento, y es que Melissa Paredes está cumpliendo sus más grandes deseos: ser madre y actuar en una telenovela.

Para ti el amor es...

El sentimiento más puro y hermoso que podemos sentir los seres humanos.



Un sueño hecho realidad...

Ser mamá y actuar en una novela.



¿Esperabas el protagónico de ‘Ojitos hechiceros’?

Me sorprendí muchísimo cuando me dieron la noticia de que les había gustado mi casting y era la protagonista. Estaba muy ilusionada, no me lo esperaba.

Melissa Paredes y Gato Cuba

Hasta el momento cuál ha sido la escena más difícil en la novela...

Mi personaje pasa por muchos sucesos que lo van a marcar emocionalmente.



Si tuvieras que cumplir un deseo a cualquier persona, ¿a quién sería?

A mi hija. Sueño con que ella sea muy feliz. El amor que siento por ella es infinito.



Tu color preferido...

El rosado.

Melissa Paredes en el bautizo de su hija

¿El plato que más te gusta?

El ají de gallina, me sale buenazo.



Si pudieras regresar a la vida a un cantante famoso, ¿a quién elegirías?

Si es peruano, a Jhonny Orosco, y si es extranjero, a Héctor Lavoe.



Un país que te gustaría conocer...

Grecia.



Una frase de tu mamá que tú repites...

Dios dice ‘ayúdate que yo te ayudaré...’.

Melissa

¿Dónde te ves dentro de 10 años?

En Lima, con mi esposo y dos hijos llevándolos al colegio. Luego yendo a alguna función de teatro donde yo actúe.



Tu perfume favorito...

Very Irresistible, de Givenchy.



El lugar que más te gusta de tu casa...

Mi habitación.



¿En qué gastas principalmente tu dinero?

En mi hija.

MELISSA PAREDES LE RESPONDE A LOS QUE LA LLAMAN "CHOLA FEA" Y DEBUTA COMO ACTRIZ PROTAGONICA

¿Hasta ahora qué etapa de tu vida te ha gustado más?

La de ser madre, es lo más maravilloso que me ha pasado. Ser la mamá de Mía es increíble.



Falda o pantalón...

Falda.



Descríbete en tres palabras...

Perseverante, humilde, soñadora.



En el colegio, ¿qué curso te gustaba más?

Historia.

Melissa Paredes celebra primer mes

¿Cómo te cambió la vida ser mamá?

Me cambió para bien, considero que soy una mejor persona por ella.



¿Qué valores inculcas en tu hija?

Los que mi madre me enseñó. Estoy segura de que será una buena hija, una buena madre y una buena esposa cuando crezca.



¿Te gustaría conducir un programa de espectáculos?

Sí, todo reto es bienvenido.

