Melissa Paredes se encuentra en el ojo de la tormenta tras la polémica por su ampay con bailarín Anthony Aranda, el mismo que generó el fin de su relación con Rodrigo Cuba. La conductora siempre había mostrado su postura en contra de las infidelidades que cometían los futbolistas e indicaba, de manera tajante, que estaba preparada para detectar a los sacavuelteros.

En el 2016, Melissa Paredes brindó una entrevista exclusiva a Trome donde contaba detalles inéditos de su convivencia con Rodrigo Cuba, cuando apenas habían pasado unos meses desde que decidieron iniciar su relación.

En la conversación, Melissa Paredes indicaba que jamás pensó estar con un futbolista porque muchos tenían fama de ser fiesteros y hasta tramposos.

(Foto: @gatocuba16)

APRENDIÓ POR LA EXPERIENCIA DE SU PADRE

Melissa Paredes indicó que cuidaba su relación de las ‘infidelidades’ porque aprendió de lo que sucedió en su casa con su padre, quien luego la instruyó para detectar a los tramposos.

“Mi papá la dejó a mi madre con tres hijas y ahora que ya pasó el tiempo, tenemos buena relación y me instruye sobre los hombres infieles. Es un maestro, ja, ja, ja”, dijo Melissa Paredes.

Melissa Paredes comparte video en Instagram donde aparece junto a Rodrigo Cuba. (Foto: Instagram)

SU MENSAJE CONTRA LAS TRAMPOSAS

Melissa Paredes dio su estocada final cuando le pidieron reflexionar sobre las mujeres infieles. Indicó que cuando compartía una fotografía con Rodrigo Cuba, algunos de sus compañeros futbolistas le escribían para decirle que no publique nada porque, aparentemente, habían dicho a sus parejas que estaban en concentración. Estas son las preguntas que respondió:

Melissa, ¿es complicada la vida con un futbolista?

Rodrigo es muy tranquilo, entrena y descansa sus horas.

Pero muchos tienen fama de ser fiesteros y hasta ‘tramposos’.

Por eso mismo, nunca pensé estar con uno.

¿Y fuiste pareja de Gianmarco Gambetta?

No. El día que me tomaron las fotos bailando, mi actual novio estaba allí.

Imagino que por si acaso, le metes una chequeadita al celular.

De tiempo en tiempo y delante suyo. Pero tampoco lo hago todos los días porque si no, se aburre.

¿Cada qué tiempo lo haces?

A veces pasan muchos días y me dice: ‘Amor, ya no revisas. Seguro no me quieres’ y nos matamos de risa.

O sea, eres celosa.

Sí, bastante y él también, pero hemos aprendido a conversar.

Por ejemplo, ¿se incomodó con los desnudos en ‘SoHo’?

Le avisé y quedamos que es parte de mi trabajo.

¿Eso es bueno?

Me apoya y además no me estoy calateando en la esquina de la casa, es una sesión bien tratada.

Melissa Paredes compartió reflexivo mensaje luego del ampay con su bailarín. (Foto: Instagram @gatocuba16 / @melissapareds)

SOBRE LA INFIDELIDAD

Con tanta confianza, cuando salen cada uno va a una discoteca distinta.

Antes, con otra relación, quizá fui así, ahora es distinto. Lo conversamos y llegamos a la conclusión: si nos gusta estar juntos, para qué ir cada quien por su lado.

Después sale un ‘ampay’ y todo se viene abajo.

Seguro. Saldría una imagen bailando de cualquiera de los dos y, como la repiten tantas veces y en cámara lenta, parecería otra cosa y la gente se forma otra idea.

Algún farandulero suele responder: ‘Pero si sabes lo que haces y eres, no hay por qué preocuparse’.

Pero si la toma de la cintura a su amiga, solo porque así es el paso y eso muestran en la pantalla, uno será vista como la engañada. Eso molesta y siempre malogrará la relación.

¿Si su amigo te invita a su Facebook?

Solo si él me dice que no hay problemas, lo acepto.

¿Si es un mujeriego conocido?

Ni loca, y encima le cuento a él.

¿Son tan traviesos los peloteros?

A veces cuelgo una foto con Rodrigo, lo llaman y le dicen que no la publique, porque supuestamente están concentrados.

¿Y qué haces?

Nada. Es problema de ellos.

¿Si alguna esposa te llama a preguntar si es cierto que hay doble entrenamiento o reunión con el equipo?

No me meto. Cada quien debe solucionar sus problemas.

La tienes clarita.

Mi papá la dejó a mi madre con tres hijas y ahora que ya pasó el tiempo, tenemos buena relación y me instruye sobre los hombres infieles. Es un maestro, ja, ja, ja.

Pero en defensa del sexo masculino, es bueno aclararte que la mujer infiel también es mala.’

Tramposa’ que parte una relación, se sala para toda la vida.

¿Conoces algunas?

Sí, y da pena verlas sufriendo.

Rodrigo Cuba salió como titular pese a separación de Melissa Paredes (Foto: Liga1/GEC)

SUS PLANES A FUTURO

¿Te casarás?

Sí, y solo estoy esperando que me dé el anillo de compromiso.

¿De cuántos miles de dólares?

No importa que sea caro, que sea bonito.

Alguna empresa, después de leer esto, le ofrecerá un canje.

Si es así, lo ‘mato’, ja, ja. Tiene que costarle.

O sea, ahora vas recontra en serio.

Yo he tenido otra convivencia, pero casarme significaría que ya es un compromiso para siempre.

Y mientras tanto, ¿cómo te cuidas para que no vengan los niños?

Uso pastillas, mi hermana inyección y hay miles de métodos. Te cuento esto porque a veces no entiendo a las jovencitas.

¿Qué pasa con ellas?

No planifican la llegada de un niño. Y encima, hay algo que es peor.

Dime.

Se quejan: ‘Me dejó, me abandonó, no me da’. Si sabías que era un vago, cómo vas a tener un niño con ese tipo. Lo tuviste por irresponsable.

¿Cómo serás como madre?

Cuando tenga mis hijos hablaré de sexo y no voy a esperar que sean sus profesores del colegio.

El tema sexual, noto que lo sientes sumamente importante.

Cuando mi chico desea tener relaciones, nunca le digo no. Después va a buscar por otro lado.

Pero no siempre puedes estar con deseos.

Así no tenga ganas, lo hago. Pienso en él. Eso no me va a matar.

Recuerda que es un deportista.

Respeto que también debe descansar porque su profesión lo exige.

Gato Cuba podría pedir la tenencia de su hija con Melissa Paredes por violencia psicológica

¿CÓMO CONOCIÓ MELISSA PAREDES AL GATO CUBA?

Ya que volvimos al tema de tu novio, no me has dicho cómo se ‘mandó’.

Se me declaró escribiendo con pétalos de rosa: ¿Quieres estar conmigo?

Las muchachitas de hoy se aburren con los románticos.

Si lo hace del principio, bacán; pero si se vuelve así en el camino, ya no.

Recuerdo que tu primera incursión en la popularidad fue cuando dejaste la corona de ‘Miss Perú 2012′, ante tanta crítica por haber participado en un ‘Miss colita’ de Ventanilla.

Lo hice porque me di cuenta que todas las que ganan se quedan en eso, no resaltan más.

Ya son años entrevistándote y nunca te vi así.

Estoy tranquila y plena.

¿Qué sigue ahora?

Estoy estudiando actuación.

¿Volverás a un reality?

Nunca más.

Mándale un beso a los lectores de Trome.

Los quiero mucho y siempre estoy agradecida de sus elogios.