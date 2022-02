Melissa Paredes envía mensaje a ‘América hoy’: “Ya no estoy allá, deberían llevar la fiesta en paz”

Melissa Paredes decidió enviarles un mensaje a sus excompañeras de América hoy, luego de que Janet Barboza deslizara que el bailarín Anthony Aranda tenía como ‘opción A’ a Paula Manzanal para hacerse conocido, antes de su ampay con la exesposa del Gato Cuba.

Al respecto, Melissa Paredes decidió romper su silencio y enviarle un mensaje a Janet Barboza y su exprograma, pidiéndoles que ‘lleven la fiesta en paz’.

“No entiendo por qué tanta cosa, ya no estoy allá, ya deberían llevar la fiesta en paz”, dijo Melissa Paredes en declaraciones al programa ‘Mujeres al mando’.

Melissa Paredes sobre Paula Manzanal

PAULA MANZANAL LE ESCRIBIÓ

En otro momento, Melissa Paredes a seguró que Paula Manzanal no tenía ‘nada que ver’ en lo dicho por Janet Barboza cuando afirmó que su excompañera era el plan ‘B’ de Anthony Aranda y la ‘famosa’, a la que le pidió que lo lleve a Barcelona, era su plan ‘A’. Además, dijo que su relación con el bailarín activador marchaba muy bien.

“Escúchame (ese día) estuve en la clínica y me escribió Paulita a mi Instagram y me dice: ‘Meli, yo no tengo nada que ver’. Le respondí ‘Paula no entiendo de qué me hablas’. Yo no había visto nada y me mandó las capturas de lo que había dicho la señora y reiteró (Paula) que no tiene nada que ver y querían que ella hable. Le dije que esté tranquila, que yo no veo los medios, todo está bien”, comentó a Trome.

LA VERSIÓN DE JANET

Janet Barboza apareció en América Espectáculos y brindó detalles de lo que un personaje de la farándula le contó sobre Anthony Aranda, el popular ‘Gatito activador’ y actual pareja de Melissa Paredes. Según dijo la conductora, ella no confía en el bailarín por sus antecedentes.

“Yo desconfío un poco de un hombre que un día antes le dice a otra mujer ‘mira ya tengo mi pasaporte listo llévame a Barcelona’, un día antes del ‘ampay’ que todos vimos”, dijo Barboza, luego añadió que según la propia versión de esta famosa ‘que ya diré su nombre en algún momento, ella nos dijo acá, yo era su plan A y Melissa ha sido su plan B”, contó ante las cámaras de América dejando sorprendido al reportero.