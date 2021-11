Samuel Suárez ‘destruye’ a Melissa Paredes: “Subir canciones de Dios no cambiará lo que hiciste”

El periodista Samuel Suárez se cansó que Melissa Paredes compartiera mensajes y canciones de Dios frente a los problemas legales que tiene con su esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba tras la supuesta infidelidad con su bailarín Anthony Aranda. El creador de Instarándula arremetió contra la modelo.

“Yo jamás voy a criticar a alguien por acercarse a Dios en los momentos difíciles, mis padres son pastores evangélicos. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que hacen, respeto mucho la fe cristiana, pero en estos momentos esos mensajes como que no encajan”, inició diciendo Samuel en su cuneta de Instagram.

Horas antes, la exconductora de ‘América Hoy’ compartió una fotografía de su nuevo departamento junto a una imagen de Dios con un mensaje “Desde cero, nuevo comienzo”. Esto no le habría gustado al periodista que no se apiadó de Melissa Paredes.

“Si realmente quieres acercarte a Dios no lo hagas público, al menos por ahora no. Melissa, subir tus canciones de Jesús Adrián Romero no van a cambiar el concepto que tienen las personas de lo que hiciste”, remarcó.

Samuel Suárez le brindó un consejo diciéndole que si se acerca realmente a Dios, sin la necesidad de postear canciones o versículos, su actitud cambiará.

“Quien realmente busca una comunión con Dios sincera en los momentos difíciles no está posteando canciones ni versículos cuando nunca antes lo habías hecho, recién ahora sí”, precisó.

‘GATO’ CUBA PIDE LA TENENCIA TOTAL DE SU HIJA

Magaly TV, La Firme presentó los documentos que acreditarían que el futbolista Rodrigo Cuba pide a las autoridades la tenencia completa de su pequeña hija, esto luego del escándalo que ha protagonizado con Melissa Paredes por una supuesta infidelidad de la modelo.

Trome | Rodrigo Cuba pide la tenencia completa de su hija con Melissa Paredes (Magaly TV)

‘La Urraca’ tuvo en exclusiva el expediente de la solicitud del ‘Gato’ presentada al 4to Juzgado de Familia de Lima, en los que solicita la tenencia total de su menor hija.

Entre los fundamentos del pedido de Cuba se encuentran la forma como Melissa se fue de su hogar con la niña y unos chats en los que ella le preguntaba el contacto de la profesora de la menor, cuando ya quedan pocas semanas para que acabe el año.

