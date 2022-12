Melissa Paredes afirma que su pareja Anthony Aranda es un profesional del baile y por eso la reforzará esta noche en la final de ‘El gran show’ y mucha gente tiene la ilusión de verlos juntos nuevamente en la pista de baile. Además, comentó que ella tiene desactivados los comentarios, de sus redes sociales, para no estresarse.

“Creo que ya todo el mundo se lo esperaba, yo dije que él bailaría la final conmigo porque tienes que traer un refuerzo superpotente, que sume a tu coreografía y Anthony es un profesional en el baile”, afirmó.

¿Qué te ha dicho tu familia, los seguidores?

Yo no tengo mis comentarios activados, todo el mundo lo sabe. La verdad no me estreso con los comentarios, no me gusta estresarme con nada entonces prefiero tenerlos desactivados y que no me moleste, pero Anthony los tiene abiertos y le encanta la idea a todo el mundo, es lindo que quieran vernos juntos en la final.

Regresarán a la pista después de un año, que es el lugar donde se conocieron...

Claro un poquito más de un año, pero sí es una sensación muy bonita y justo cuando ensayamos era como raro, pero lindo a la vez. Es emocionante que vuelva a la pista conmigo para apoyarme en esta final.

No te ha comentado nada el papá de tu hija.

No, nada. Él sabe, ayer justo estábamos viendo unas cosas y me dijo ‘qué chévere.

Ustedes tienen una buena relación.

Sí, ambos entendimos que hay que seguir para adelante y no tiene por qué decirme nada ni yo a él. Lo que haga con su vida privada es problema de cada uno, lo que hagamos como papás es problema de ambos, pero nuestra vida privada, nuestro trabajo yo creo que ni él se tiene que meter ni yo me tengo que meter.

Cómo vas a pasar las fiestas de fin de año...

En Navidad Anthony la va a pasar con nosotros, pero Año Nuevo me toca estar con mi hija y no vamos con la baby a la playa. Vamos a pasarla rico con toda la familia de él y la mía. Somos un familión y me encanta.

Te gustan las familias grandes, hay la posibilidad de tener otro hijo.

Te juro que me paran embarazando cada dos meses y no entiendo el afán de hacer. Ya lo he dicho, cuando mi hija tenga 10 años puede ser que tenga otro hijo.

¿No lo tienen planeado para el 2023?

No. Estamos juntos en un proyecto muy bonito, creo que una vez que eso esté bien establecido, con una buena base ya se puede pensar en los hijos y que mi hijita también esté más grande.