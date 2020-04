Después de emocionarse hasta las lágrimas y pedir apoyo para sus compañeros artistas que están pasando por una dura crisis debido a la pandemia, la actriz Melissa Paredes salió al frente de las críticas que han surgido en las redes sociales y negó que haya pedido un bono para ella.

“Quiero aclarar que jamás pedí ni un solo sol para mí. Muchas personas, malintencionadamente, están tratando de hacer ver eso, cosa que nunca hice ni pedí”, expresó.

Muchos colegas te han respaldado, tras las críticas que has recibido...

Me afectaron un montón (las críticas), porque me debo al público y a la gente que quiero tanto, así que me apena muchísimo que hayan entendido mal el mensaje porque es ilógico pensar que pediría algo para mí. ¡Qué voy a pedir para mí! Eso es imposible.

Además, el pedido que hiciste en ‘Estás en todas’, fue para los artistas que ahora no tienen los recursos para salir adelante…

No solo para los actores (de bajos recursos), porque en el medio artístico hay mucha gente. Los payasitos, las personas que trabajan en los circos y mucha gente más no tendrá trabajo hasta el próximo año.

Me imagino que las críticas te afectan aún más porque no estás pasando por un buen momento en el aspecto emocional ya que estás alejada de tu esposo Rodrigo Cuba…

Muchos estamos pasando por un mal momento emocional, que es algo que nadie sabe ni ve porque somos artistas. Nos debemos a un público y no debemos sentir o dar pena a la gente.

GRABAN VIDEO

De otro lado, los actores de ‘Del barrio Producciones’ grabaron un video, escrito por el guionista Eduardo Adrianzén, con un mensaje de esperanza para superar los difíciles momentos que está pasando nuestro país por la pandemia del Covid -19.

En el video aparecen actores como Óscar Carrillo, Liliana Trujillo, Érika Villalobos, Pold Gastello, Mayella Lloclla, Julián Legaspi y muchos más. (L.Gamarra) b