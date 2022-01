Melissa Paredes brindó una entrevista exclusiva al programa “Mujeres al Mando” en el cual reveló que está en una relación con Anthony Aranda y también compartió su pesar por su salida de “América hoy”. Tras ello, los panelistas opinaron sobre el sonado divorcio que tuvo la modelo con Rodrigo Cuba y fue así que Sergio ‘Checho’ Ibarra tuvo una tajante opinión.

El exfutbolista señaló que apreció a una Melissa Paredes dolida durante toda la entrevista y, desde su perspectiva, consideraba que ella está aún dolida y sufriendo por todo este proceso y lo que le generó.

“La noté muy dolida. Se nota que está muy dolida. Eso del machismo que está hablando, que no la dejaron conducir. Cuando le hiciste una pregunta, miraba para todos lados, se le veía triste. Está sufriendo mucho esa mujer para mí”, aseguró al respecto.

Posteriormente, el ‘Checho’ rememoró que Melissa acompañaba al ‘Gato’ Cuba en todos los partidos cuando jugaba en Deportivo Municipal y consideró que, pese a todas las disputas mediáticas, la pareja aún debe seguir sintiendo cariño.

“Siempre algo queda. Tuvieron una hija. A mí me sorprendió muchísimo porque yo lo conozco al ‘Gato’ y ella era la hincha número 1 cuando él jugaba en Deportivo Municipal. Estaba en el estadio, iba con su camiseta, gritaba y lo esperaba. Me sorprendió mucho lo que pasó con esta pareja. Creo que todavía se siguen queriendo, de un momento a otro no pueden dejarse de amar”, agregó.

Laura Borlini y Checho sobre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba https://www.latina.pe/noticias

HABLÓ DE SU SALIDA DE ‘AMÉRICA HOY’

De otro lado, la modelo también compartió con todos sus deseos de volver a trabajar y, sobre todo, expresó su pesar porque le quitaron su trabajo “de la noche a la mañana” en América hoy.

“Me encantaría volver a trabajar, sí, definitivamente, yo creo que el trabajo es una bendición. (Sobre América Hoy) No es que yo la dejé, si yo lo hubiese dejado sería diferente. Algo que te quitan de la noche a la mañana siento yo, simplemente por cometer supuestamente un error que todo el mundo puede cometer, pero que los hombres lo cometan para ellos no se les quita nada, pero a nosotras las mujeres sí”, sentenció a las cámaras de Latina.