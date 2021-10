Melissa Paredes estalla en llanto y anuncia acciones legales contra el Gato Cuba

Melissa Paredes estuvo este jueves en América Hoy para hablar de su separación de Rodrigo Cuba, luego del ampay de Magaly Medina que protagonizó con su bailarín de Reinas del Show, Anthony Aranda.

“Él sabía la verdad, le dije la verdad desde que sentí que alguien me atraía. Ha sido desde finales de setiembre, le dije, él me dijo si estaba segura y terminamos nuestra relación en julio”, dijo la conductora de América Hoy.

Asimismo, indicó que lucharon por varios años por mejorar su romance, pero ya no daba para más. “Desde el 2019, 2020, 2021... en julio de 2021 la familia se enteró y fue terrible. Conversamos con la familia, nos dijeron ‘ustedes pueden superar esto’, creíamos que lo estábamos superando pero parece que no, tiramos mucho de la cuerda y ya no da más, es mi error no haber sacado un comunicado antes”, indicó Melissa Paredes.

Por otro lado, se mostró indignada con el Gato Cuba por haber emitido su comunicado y anunció una demanda contra él. “Lamentablemente yo voy a tener que tomar medidas legales, con pruebas legales, porque no puedo confiar en alguien que dice ser tu amigo, el padre de tu hija, que te dice que todo va estar bien y saca un comunicado que dice que se entera hoy”, agregó la también actriz.

“Lo vamos a resolver por la vía legal, porque yo ya no confío en sus palabras”, aseveró.

EL GATO NO SE QUIERE IR DE SU CASA

Finalmente, Melissa Paredes aseguró que le pidió a Rodrigo Cuba que se retire del departamento donde conviven con su hijita, pero él se negó y ella no tiene a d´nde ir. “Si yo me voy, él me puede denunciar por abandono de hogar... para mí la palabra valía más que cualquier cosa legal pero por lo visto no es así, ahora voy a tener que ir con pruebas, con todo, a hacer la parte legal”, indicó.

