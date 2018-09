Melissa Paredes estrena nuevo busto: "Es mi cuerpo y yo decido" | FOTOS

Melissa Paredes comentó que por terca decidió ponerse unos implantes en el busto, pero ya se los sacó por un tema de estética en su carrera como actriz.

“Es mi cuerpo y yo decido, recién voy dos semanas y media sin los implantes y todo va bien, porque la misma doctora que me los puso, me los ha retirado. Recuerdo que ella me decía que no me los ponga, pero yo soy terca. Sin embargo, siempre me he sentido una chica sexy, un implante no te cambia la actitud”, contó Melissa Paredes, que inauguró la tienda Efe.

Además, la esposa del 'Gato' Cuba detalló que para la actuación no necesitaba lucir tan voluptuosa.

“Todo tiene su tiempo. Además, para mi próximo proyecto en el cine quería lucir mejor”, agregó.

Finalmente, Melissa Paredes dijo que en octubre su hija Mía cumplirá su primer año y ya viene organizando la celebración.