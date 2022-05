El avance de la entrevista de Ethel Pozo a Melissa Paredes si que sacó chispas. En las imágenes se ve como la conductora de ‘América hoy’ enfrenta a la exesposa de Rodrigo Cuba por haber mencionado, meses atrás, que ‘no pertenecía a su círculo cercano’ que sí estaba al tanto de su separación del futbolista.

Aquella vez, Ethel Pozo, al borde de las lágrimas, dijo que no sabía que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba estaban separados, a pesar de que era su amiga. Ante esto, la actriz indicó que su familia y sus amigos más cercanos sí lo sabían, excluyendo a la hija de Gisela Valcárcel.

8 meses después, Ethel Pozo no perdió la oportunidad de encarar a Melissa Paredes por lo que, en su momento, generó su distanciamiento y el quiebre de su amistad.

“ Tú dijiste la frase de ‘mi circulo más cercano, tú no eres mi amiga, tú no lo sabías’, como que me pusiste el parche”, se le escucha decir a Ethel Pozo en el avance.

La respuesta de Melissa Paredes se conocerá en la entrevista completa que se emitirá este lunes en ‘América hoy’, a las 9:30.

Avance de entrevista a Melissa Paredes

MELISSA PAREDES RESPONDE AL GATO

En un adelanto de lo que será el programa ‘América Hoy’ este lunes 23 de mayo, Melissa Paredes asegura que ella siempre ha salido adelante desde que ha estado en realitys de televisión, sin ayuda de nadie.

“ Yo he trabajado toda la vida, empecé en Bienvenida la tarde, luego he trabajado... ” , se escucha decirle a Ethel Pozo, quien le responde abruptamente: “¿Por qué él (Rodrigo Cuba) diría que te ha pagado todo?”.