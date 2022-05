A través de su cuenta de Instagram, Ethel Pozo envió un mensaje a sus seguidores tras confirmarse que este lunes se emitirá la entrevista que le hizo a Melissa Paredes, en medio de su enfrentamiento con Rodrigo Cuba.

Con unas fotografías, el programa América hoy confirmó que Ethel Pozo entrevistó a Melissa Paredes , luego de que la otra parte, el Gato Cuba, brindara declaraciones exclusivas a Magaly Medina.

Tras esto, Ethel Pozo compartió su sentir y confesó que ‘jamás imaginó estar en una situación así' con Melissa Paredes, luego de que su amistad se quebrara tras el ampay con el ‘Activador’.

“Luego de 8 meses. En otra casa, en una situación que jamás imaginamos, nos volvimos a ver, Melissa Paredes ”, escribió Ethel Pozo en su cuenta de Instagram, adjuntando una foto.

Ethel Pozo se pronuncia tras entrevista a Melissa Paredes

MAGALY CONVERSÓ CON RODRIGO CUBA

Según comentó la urraca al inicio de su programa de este viernes, conversó largamente con el futbolista esta mañana y transmitirá la entrevista este lunes.

“ Es una conversa muy larga, muy sincera, de hechos que él no ha querido contar. Esta vez, pasados ya tantos meses y a puertas de un posible juicio con su exesposa, se sentó y nos habló. No hubo preguntas que no quisiera contestar”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme.

Asimismo aseguró que la entrevista promete ya que todos hemos escuchado hasta el cansancio la versión de Melissa Paredes.

