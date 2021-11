Los conductores del programa ‘América Hoy’ no fueron ajenos al acuerdo de conciliación que quedaron los aún esposos Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Ethel Pozo se mostró afectada por la separación definitiva de la modelo con el futbolista y también no dudó en hablar de su amistad con Paredes.

La hija de Gisela Valcárcel destacó la decisión de la pareja de llegar a un acuerdo por el bienestar de su pequeña hija. En esa línea, reveló que estuvo conversando en los últimos días con Melissa, quien le dijo que está tranquila.

“El inmueble se lo quedó él... para nosotros es difícil tocar este tema... yo hace varias semanas dije que lo que le tenga que decir a Melissa no se lo voy a decir frente a una cámara sino por WhatsApp, como hablamos frecuentemente. Ayer he estado muy ocupada y no he podido hablar con ella, pero hablamos cada día y medio... está fuerte, con muchísima fe, queriendo salir adelante, no importa desde cero, pero por su hija”, dijo Ethel Pozo.

La conductora de televisión precisó que Melissa Paredes le aseguró que ella tiene un origen humilde, por lo que no le costará volver a empezar nuevamente.

Janet y Ethel sobre Melissa Paredes

“El padre había pedido la tenencia absoluta y la madre, para no pasar por un proceso judicial, decidió negociar”, indicó. “A mí me queda claro que va a empezar de cero, hizo una carrera de un origen humilde en Ventanilla y la va a volver hacer porque quiere que esto pare”, agregó.

MELISSA Y ‘GATO’ CUBA ELIMINAN SUS FOTOS JUNTOS

El fin de una historia. Melissa Paredes y Rodrigo Cuba decidieron borrar sus fotos románticas de su cuenta de Instagram. La pareja le puso fin definitivo a su romance tras llegar a una conciliación respecto a la tenencia de su hija, los gastos compartidos y la propiedad del departamento.

En el perfil de ambas cuentas ya no se encuentran sus fotos personales que publicaban cuando estaban en su mejor momento de su relación. Tanto Melissa como el ‘Gato’ han mantenido algunas postales juntos, pero con el fruto de su matrimonio.

Además, Melissa Paredes tomó la decisión de dejar de seguir a su aún esposo Rodrigo Cuba, mientras que él aún mantiene el follower a la actriz.