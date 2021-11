SE PRONUNCIAN. Ethel Pozo y Janet Barboza, excompañeras de América Hoy de Melissa Paredes, se tomaron unos minutos de su programa de este viernes para comentar el polémico acuerdo de conciliación entre la actriz y Rodrigo Cuba, último episodio de la novela que se desató tras un ampay de Magaly Medina.

“Quien ha salido ganando como siempre es Mía. Hay cosas que no cuadran un poco... Melissa ha tenido que ceder su parte del departamento por el bienestar de su hija”, comentó la rulitos.

“El inmueble se lo quedó él... para nosotros es difícil tocar este tema... yo hace varias semanas dije que lo que le tenga que decir a Melissa no se lo voy a decir frente a una cámara sino por WhatsApp, como hablamos frecuentemente. Ayer he estado muy ocupada y no he podido hablar con ella pero hablamos cada día y medio... está fuerte, con mucha fe, queriendo salir adelante, no importa desde cero, pero por su hija”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.

Asimismo, comentó que Melissa le dijo que empezará su vida nuevamente porque tiene un origen humilde y lo hará por su pequeña. “El padre había pedido la tenencia absoluta y la madre, para no psar por un proceso judicial, decidió negociar”, indicó. “A mí me queda claro que va empezar de cero, hizo una carrera de un origen humilde en Ventanilla y la va volver hacer porque quiere que esto pare”, agregó.

“Hay una bandera blanca de ambos lados, esperemos que esta novela termine ya”, dijo Janet Barboza, quien aseguró que este polémico caso ha sentado un precedente para que los hombres que se separen puedan demandar la ‘tenencia compartida’.

“A mí no me deja de dar pena que hayan tenido que tomar rumbos distintos. Esperemos que con ayuda psicológica, espiritual, con mucha madurez, puedan solucionar sus problemas y no tengamos que esta viendo esto a nivel nacional... dejémoslos en paz a ambos”, concluyó Ethel Pozo.

TE PUEDE INTERESAR

¡El fin de su historia! Melissa Paredes y ‘Gato’ Cuba borran sus fotos juntos al llegar a un acuerdo tras su separación

Magaly se muestra feliz por el ‘Gato’ Cuba y Melissa: “Me alegra que un ampay haya terminado así”

‘Gato’ Cuba agradece a su padre tras conciliar con Melissa Paredes: “Eres el más grande”