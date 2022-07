Daniel León, padre de la hija de Ale Venturo, se comunicó en vivo este viernes con Amor y Fuego, para hablar de la situación legal que mantiene con la empresaria y denunciar que no puede ver regularmente a su pequeña. Además, acusó a Jorge Cuba, papá de Rodrigo Cuba, de realizar ‘movidas legales’ para separarlo de su hijita.

“Está más que claro que están haciendo distintas jugadas para malograr mi imagen y demostrar que soy una persona violenta o no apta para cuidar a mi hija y todas las movidas legales están siendo orquestadas por ese señor (Don Gato)”, dijo el aún esposo de Alexandra.

Asimismo, dijo que hace unos meses llevaba una buena relación con la madre de su hija y solo tenían algunos problemas de organización, como establecer horarios de visitas y fechas de pago. “Por eso era una buena idea hacer una conciliación, pero no una conciliación orquestada por este tipo de gente que en realidad lo que buscan es ganancia económica y control absoluto”, acotó sobre el ahora suegro de Ale Venturo.

Asimismo, aseguró que nunca ha dejado de cumplir con ningún pago (antes abonaba 800 dólares mensuales) hasta que sacaron a su pequeña del nido que ya había pagado y le cortaron toda comunicación. “En el lapso en el que yo no tenía comunicación alguna dije ‘no voy a seguir mandando un dinero, porque me has quitado mis derechos por completo”, dijo en conversación con Gigi Mitre y Rodrigo González.

Según Daniel León, llegó a conversar con Ale Venturo para firmar una nueva conciliación pero cuando su ex regresó de Estados Unidos le comunicó que ya no quería llegar a ningún acuerdo con él. “Al final se cerraron, me denunciaron y me quitaron a mi hija”, indicó conmocionado.

Asimismo, dijo que durante la primera conciliación que tuvo con la madre de su hija estaba presente Jorge Cuba, pero que no lo reconoció como padre del Gato. “Me dijo que era tío de Alexandra”, explicó.

Daniel León aseguró que el Poder Judicial ha admitido su demanda por la tenencia compartida de su pequeña pero que por el momento Ale Venturo solo le permite verla los martes y jueves en la casa de su mamá . “Si no es exactamente en los términos que ellos quieren, no hay flexibilidad para ver a mi hija. Está mal asesorada” , indicó.

HIJA DE ALE VENTURO CON PROBLEMAS DE CONDUCTA

Por otro lado, Daniel León contó que la psicóloga del nido de su hijita lo llamó para tener una reunión con él y hablar de los problemas de conducta que presenta la menor últimamente. “Dice que está pegalona, que Rodrigo la quiso bajar del coche y le metió un manazo en la cara. Está súper agresiva y nerviosa y quiero estar más presente en su vida porque soy su papá. La están dejando en manos de nanas y de familias que no son la de ella”, aseguró.

EX DE ALE VENTURO NO CONOCE A MELISSA PAREDES

En un momento de la conversación, Gigi Mitre le preguntó a Daniel León si conocía a Melissa Paredes. “Otra teoría es que tú y ella están confabulados para hacer cargamontón y contrarrestar a la familia Cuba”, le consultó Rodrigo González.

“No la conozco (a Melissa Paredes) pero yo creo que con los audios que han escuchado de Rodrigo y Alexandra tratando de borrar evidencia, creo que ahí se ven las intenciones. Mi intención es tener a mi hija cerca y participar en su crianza y la intención de ella es manchar mi reputación, alejarme de mi familia y tapar evidencia”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR

Hija de Melissa y Rodrigo Cuba pasó revisión médica y este es el diagnóstico, según abogado del ‘Gato’

Melissa Paredes exige intervención de autoridades por denuncia que implica a su hija: “Se ha manchado tanto”

Rodrigo González sobre Melissa Paredes: “Es una cínica serial, una manipuladora, pero no miente esta vez”