INDIGNADA. Melissa Paredes anunció que iniciará acciones legales contra Magaly Medina. La modelo afirmó que, durante su programa, la ‘urraca’ incitó al odio y la agresión hacía ella, esto en medio del escándalo por la denuncia de Rodrigo Cuba.

“Cómo Magaly Medina va incitar al odio de esa manera, diciendo: “Si yo me encontraría a Melissa Paredes en un avión, en la calle, la agredo” Cómo va decir eso, incitando al odio y a la agresión. (¿Vas a tomar medidas?) Por supuesto que voy a tomar medidas, eso no se hace ni conmigo ni con nadie y menos por defender cómo sea a una persona no sé por qué” , expresó.

En la víspera, Magaly Medina informó que escuchó el audio de la llamada de Melissa Paredes a Rodrigo Cuba.

“Es repugnante y asqueroso, vomitivo, he escuchado unos nueve minutos de un audio y me pregunto cómo alguien llamada mujer, llamada madre, puede tener las entrañas de hacerle eso a su hija y a un ser que dice alguna vez haber amado”, dijo la conductora indignada.

Melissa Paredes explota contra Magaly Medina y anuncia acciones legales (Video: Willax TV)

Melissa Paredes pide que se investigue a Magaly Medina: “Por qué se ensaña conmigo”

Para Melissa Paredes, Magaly Medina ha lanzado duros comentarios contra ella dejando entrever que el dinero sería el móvil de todo.

“También deberían investigar por qué tanto se ensaña conmigo (…) Magaly Medina dijo explícitamente “por dinero hace todo” porque “cómo vas a pedir dinero a cambio de mi silencio” en qué momento le digo eso, nunca, y cada vez se inventaban más cosas”, remarcó.

