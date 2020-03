No le da importancia. Melissa Paredes le dio una entrevista a este medio y contó cómo se sintió cuando Fabio Agostini reveló que sostuvo un encuentro sexual con ella y Andrea San Martín. La actriz indicó que le pareció una falta de respeto y una imprudencia.

Durante su participación en El Valor de la Verdad, Fabio Agostini contó que conoció a Melissa Paredes y Andrea San Martín en una discoteca miraflorina y que luego de unas copas siguieron la “fiesta” en privado. De esta manera confirmó los rumores sobre un encuentro sexual entre los tres. Cabe destacar que el modelo español tuvo que pedir disculpas por exponer la intimidad de ambas figuras televisivas. Al respecto, la actriz de ‘Dos Hermanas’ indicó que si se sintió afectada: “De hecho sí me molestó el ‘para qué’, innecesario, eso es lo único que me molestó, como a cualquiera, pero de ahí, la verdad, qué flojera”.

Además, Melissa Paredes indicó que en todo momento se sintió respaldada por su pareja, el futbolista Rodrigo Cuba. La actriz precisó que no hubo ningún momento de tensión entre ambos y que además, Cuba no profundizó sobre el tema. “Tengo un esposo maravilloso, él respeta mucho a las mujeres, a todas, y no me cuestionó, a otros les hubiera dado la locura. Ni siquiera me lo preguntó, si fue cierto o no, él solo dijo: ‘qué tarado’, y me siguió hablando de otras cosas. Yo me quedé (pensando) y dije: ‘mi hijo va a ser así’”, expresó.

Tras hacer esta revelación, Fabio Agostini fue blanco de criticas y cuestionamientos. Debido al mal rato, el exguerrero señaló que no quiso hacerles daño y les ofreció una disculpas. “En ningún momento he hablado mal de ella (Melissa Paredes), dije que nos conocimos en una fiesta, éramos solteros, fue hace mucho tiempo. Eso es lo que dije yo, en ningún momento hablé mal de ninguna, más bien todo lo contrario. Igual, si por ahí se sintieron ofendidas por algo les pido disculpas”, precisó.

Melissa Paredes vive su mejor momento tras asumir su segundo protagónico en la novela de América Televisión, Dos Hermanas. “La vida te lleva por donde tienes que estar, estoy en la actuación porque me gusta, me encanta ‘vivir’ en la piel de otra persona”, contó la actriz a Trome.pe

La joven de 29 años y Rodrigo Cuba están casados hace tres años. Actualmente afrontan un momento difícil en la relación debido al fichaje de Rodrigo Cuba por el club Atlético Zacatepec de la Liga mexicana, la actriz reconoce que la distancia la afecta, pero confía el fuerte vínculo que tiene con su esposo. “Creo que son situaciones que pasan en la vida, nos tocó vivirla y lo único que nos queda es ser fuertes, amarnos y esperarnos, sin dejar de lado nuestros sueños, y por eso estamos separados ahora. Ambos tenemos metas por cumplir y creemos que con esfuerzo y sacrificio uno hace realidad todo lo que quiere”, precisó Melissa Paredes.

Fabio Agostini revela momento íntimo que vivió con Melissa Paredes, Andrea Santín y su hermano Bruno

Melissa Paredes en entrevista con Trome

